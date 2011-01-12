888 روستای لرستان مشکل آب آشامیدنی دارند

علیرضا کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: از دو هزار و 836 روستای استان لرستان حدود یک هزار و 523 روستا بالای 20 خانوار جمعیت دارند.

وی با اشاره به اینکه 888 روستای لرستان فاقد آب آشامیدنی هستند، بیان داشت: از این تعداد روستا 142 روستا دارای جمعیتی بالای 20 خانوار می باشند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان با بیان اینکه به 93 درصد جمعیت روستایی استان آبرسانی صورت گرفته است، یادآور شد: در حال حاضر از یک هزار و 523 روستای دارای شبکه آبرسانی در لرستان 861 روستا دارای شبکه سطح یک و 527 روستا دارای شبکه سطح دو هستند.

کاکاوند ادامه داد: روستاهایی که شبکه آبرسانی آنها در سطح 2 قرار گرفته است روستاهایی هستند که به علت فرسودگی بالای شبکه نیازمند اصلاح فوری شبکه هستند.

وی با بیان اینکه اعتبارات این شرکت برای رفع مشکل آب آشامیدنی در روستاهای استان جوابگو نیست، یادآور شد: این در حالیست که در مدت زمان 6 سال گذشته تنها 41 میلیارد تومان اعتبار به این شرکت اختصاص یافته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان ادامه داد: برای ایجاد شبکه آبرسانی به روستاهای بدون آب و اصلاح شبکه های فرسوده موجود نیازمند اعتباری بالغ بر 200 میلیارد تومان هستیم.

کاکاوند تصریح کرد: در صورت تامین اعتبار یاد شده این شرکت آمادگی دارد ظرف مدت زمان حداکثر پنج سال نسبت به رفع مشکلات موجود در این زمینه اقدام کند.