سالانه 23 هزار متر مربع فرش در گلستان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهسال عصر چهارشنبه در کارگروه توسعه صادرات استان گفت: فرشبافان که تاکنون تحت پوشش جهاد کشاورزی بودند از این پس تحت پوشش سازمان بازرگانی هستند.

وی اظهار داشت: با انتقال مسئولیت فرشبافان، هنوز اعتبارات و چارت سازمانی آن منتقل نشده است.

معاون برنامه ریزی استادار گلستان از تخصیص 500 میلیون ریال برای سامان دهی و توسعه صنعت فرشبافی استان خبر داد.

رضا غلامی افزود: سازمان بازرگانی و میراث فرهنگی برای حمایت از بافندگان باید طرح های خود را ارائه کنند.

گلستا 70 هزار بافنده فرش دارد.

