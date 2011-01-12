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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۴۲

سالانه 23 هزار متر مربع فرش در گلستان تولید می شود

سالانه 23 هزار متر مربع فرش در گلستان تولید می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: سالانه 23 هزار متر مربع انواع فرش به ارزش دو میلیارد ریال تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهسال عصر چهارشنبه در کارگروه توسعه صادرات استان گفت: فرشبافان که تاکنون تحت پوشش جهاد کشاورزی بودند از این پس تحت پوشش سازمان بازرگانی هستند.

وی اظهار داشت: با انتقال مسئولیت فرشبافان، هنوز اعتبارات و چارت سازمانی آن منتقل نشده است.
 
معاون برنامه ریزی استادار گلستان از تخصیص 500 میلیون ریال برای سامان دهی و توسعه صنعت فرشبافی  استان خبر داد.
 
رضا غلامی افزود: سازمان بازرگانی و میراث فرهنگی برای حمایت از بافندگان باید طرح های خود را ارائه کنند.
 
گلستا 70 هزار بافنده فرش دارد.
 
کد مطلب 1231001

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