اردوغان از دخالتهای آلمان در مسئله قبرس انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رجب طیب اردوغان" طی سخنان تندی دخالتهای "آنجلا مرکل" در سیاست خارجی ترکیه را محکوم کرد.

اردوغان با اشاره به اظهارات اخیر صدراعظم آلمان درباره ضرورت اتحاد دو بخش یونانی و ترک قبرس، تاکید کرد: خانم مرکل اطلاع ندارد که طرف ترکیه ای در سال 2004 با راه حل ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد موافقت کرده، اما این بخش یونانی بوده که مخالف این طرح بوده است.

مرکل اخیرا حمایت برلین را از اتحاد مجدد قبرس که از سال 1974 به دو بخش تقسیم شده اعلام کرده و خواستار انعطاف پذیری بیشتر آنکارا در این زمینه شده است.

نخست وزیر ترکیه در ادامه سخنان خود که در جریان سفرش به قطر ایراد می کرد، یادآور شد: صدراعظم آلمان گمان می کند که مشکل قبرس از زمان به قدرت رسیدن وی آغاز شده است.

وی به مرکل توصیه کرد از "گرهارد شرودر" سلف خود بپرسد که در سال 2004 چه اتفاقاتی در قبرس رخ داده است. در این سال مردم بخش یونانی قبرس طرح سازمان ملل متحد را به برگزاری یک همه پرسی رد کردند.

به گفته اردوغان، مرکل که خود در گذشته پیوستن این بخش از قبرس به اتحادیه اروپا را اقدامی نادرست خوانده بود، در سفرش به قبرس حرف دیگری زده است.