زیرساخت انتقال ببر مازندران به میانکاله فراهم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز محمودی راد ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران در ساری افزود: یکی از تعهدات سازمان حفاظت از محیط زیست این است که بستر برای انتقال ببر سیبری و ببر مازندران به مازندران فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون یک هکتار زمین برای فنس کشی و حفاظت از این ببرهای سیبری در زیستگاه میانکاله فراهم شده است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست مازندران با اشاره به اینکه باید منابع مالی برای تامین زیرساخت های ایجاد زیست بوم ببر مازندران در میانکاله فراهم شود تصریح کرد: هرگاه اعتبار مورد نیاز از سوی سازمان برای تامین زیرساخت ها فراهم شد امکان انتقال وجود دارد.

محمودی راد با بیان اینکه بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی حال عمومی ببر ماده مطلوب است و برای آماده سازی ببر نر نیازمند اعتبار مالی هستیم افزود: خواسته مردم احیاء مصوبه ببر مازندران در استان است.

وی در بخش دیگری از سخنانش از نصب سیستم های پایش زیست محیطی در رودخانه های استان خبر داد و گفت: این دستگاهها تاکنون در رودخانه های هراز آمل و تجن ساری نصب شده و سه دستگاه دیگر به زودی در رودخانه های استان نصب می شود.

محمودی راد همچنین در مورد سئوال خبرنگاری که پرسیده بود مسئولیت برخورد با آلودگی دریای خزر کیست؟ در جواب گفت: اگر چه محیط زیست باید جلوی این برخوردها را بگیرد ولی به واسطه اینکه مسئول پرورش و فروش ماهیان در دریا اداره کل شیلات است بنابراین باید پاکیزگی دریا و سلامت آب دریا را از اداره کل شیلات جویا شد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست مازندران همچنین با اشاره به بازگشت درنای سیبری از امسال به استان اظهار داشت: به واسطه زیست بومی شکننده ای که در مازندران بوده بنابراین نباید باعث شیوع آلاینده ها در این مناطق شد چرا که متاسفانه زنگ خطر برخی گونه ها در مازندران به صدا درآمده و باید مراقب بود تا درنای سیبری بتواند برای دفعات آتی نیز به این استان مهاجرت کند.

وی در مورد کارخانه کک سازی سوادکوه که از مصوبات سفر نخست دولت به مازندران بوده اظهار داشت: این پروژه هنوز مجوز زیست محیطی خود را از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت نکرده است.