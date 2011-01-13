بازسازی عتبات به مشارکت همه مردم نیازمند است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله باریک بین در جلسه هیئت امنا ستاد بازسازی عتبات عالیات با حضور استاندار و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی در دفتر امام جمعه برگزار شد اظهار داشت: بازسازی عتبات عالیات در نگاه دینی مردم ما بسیار با اهمیت و موجب افتخار مردمی است که چشم امید در آخرت به خاندان عصمت وطهارت دارند و بازسازی دو طفلم مسلم عزتی است برای مردم قزوین که باید شکرگزار آن باشیم.

آیت الله باریک بین افزود: بقاع متبرکه که در کشورعراق است برای مومنین مخصوصا ملت ایران از جایگاه مقدس و والایی برخوردار است و بازسازی آن وظیفه ای دینی و مذهبی تلقی می شود.

وی اطلاع رسانی در این زمینه را مهم دانست و تصریح کرد: با همکاری میران ادارات و دستگاههای اطلاع رسانی و فرهنگی باید اطلاعات لازم به مردم داده شود تا خیرین بتوانند هدایا و وجوهات نقدی خود را برای بالزسازی اماکن مذهبی به این ستاد تحویل دهند.

امام جمعه قزوین همکاری ستاد بازسازی عتبات عالیه با حوزه های علمیه و روحانیون را مهم دانست و خاطرنشان کرد: این ستاد باید با همکاری حوزه های علمیه و ائمه جماعات و روحانیون و زائرینی که به عتبات اعزام می شوند با ساماندهی و مدیریت کار و برگزاری جلسات توجیهی، مردم را در این کار بیشتر ترغیب کنند.

وی از مدیران ادارات هم خواست با تشویق کارکنان خود زمینه شرکت آنها در این کار خیر را فراهم کنند.

سرهنگ فرهاد صدیقی رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات قزوین هم از روند بازسازی مناره های دو طفلان مسلم گزارشی ارائه کرد و گفت: متخصصین ما در کشور عراق توانسته اند با ساخت مناره های دو طفلان و کمک به بازسازی حرم حضرت (علی) نقش مهمی در بازسازی این اماکن مقدس ایفا کنند.

وی به ساخت حسینیه قزوینی ها در کشور عراق هم اشاره کرد و افزود: در آینده نزدیک با ساخت حسینیه قزوینی ها در شهر مقدس کربلا خدمات رفاهی مناسبی برای زائران استان فراهم خواهد شد.

صدیقی از مدیران و روسای شرکتهای صنعتی استان خواست در تامین بخشی از هزینه های ساخت این حسینه با ستاد عتبات استان همکاری کنند.