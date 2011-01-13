فاطمه بداغی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت تدوین لایحه حقوق شهروندی جا مانده از برنامه چهارم توسعه گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر روی مبانی حقوق شهروندی مطالعات و کارشناسی گسترده و عمیقی را انجام داده و کتابچه کوچکی به نام مجموعه قوانین و مقررات حقوق شهروندی را جمع آوری و منتشر کرده ایم.

عجله ای برای تدوین لایحه حقوق شهروندی نداریم

وی افزود: به زودی همایشی در دانشگاه شهید بهشتی با موضوع بررسی ابعاد حقوق داخلی و بین المللی و انجام بحثهای پژوهشی حقوق شهروندی برگزار می شود.

بداغی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی لایحه حقوق شهروندی برای تصویب به صحن علنی مجلس می رود گفت: حقوق شهروندی در قوانین ایران پیشینه دارد و اعتقاد ما این است که نباید به سرعت لایحه ای را تحت عنوان حقوق شهروندی به مجلس ارائه داد.

وی افزود: اولویت اول در موضوع حقوق شهروندی آموزش داشته ها و بایسته های موجود در قوانین است.

آمار شکایات علیه دولت در دیوان عدالت اداری مربوط به تمام قواست

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که رئیس دیوان عدالت اداری از افزایش دو برابری شکایات علیه دولت خبرداده گفت: در گزارشهای آماری دیوان عدالت اداری منظور از دولت به معنای اعم است و شامل قوه قضائیه و مجریه و سایرسازمانها و موسسات غیردولتی هم می شود.