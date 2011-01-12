به گزارش خبرنگار مهر، پس از جدایی علی کریمی از استیل آذین، باشگاه سایپا قصد به خدمت گرفتن این بازیکن را داشت و برهمین اساس مذاکرتی هم بین این بازیکن و محمد مایلی کهن انجام شد.

علی کریمی در این خصوص گفت: از ابراز لطف محمد مایلی‌کهن بی‌نهایت سپاسگزارم اما طبق قوانین سازمان لیگ برتر نقل و انتقالات به تیم دیگر پس از پایان زمان تعیین شده میسر نیست.

هافبک پیشین تیم فوتبال استیل آذین و پرسپولیس همچنین خاطرنشان کرد: به همین دلیل برای تیم خوب سایپا و سرمربی محترمش آرزوی موفقیت می‌کنم.

کاپیتان دوم تیم فوتبال استیل آذین که از پس همراهی تیم الاهلی امارات در دیدار تدارکاتی با تیم میلان ایتالیا از حضور در تمرینات این تیم منع شده بود، به دنبال توافق با مالک این باشگاه و دریافت رضایتنامه از جمع بازیکنان استیل آذین جدا شد.