به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال راهآهن شهرری که برای برپایی اردوی آمادهسازی 10 روزه در امارات به سر میبرد، قرار بود عصر پنجشنبه هفته جاری در دومین دیدار تدارکاتیاش در این کشور به مصاف تیم فوتبال الوحده، حریف پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برود که این دیدار لغو شد.
با توجه به حضور تیم فوتبال الوحده امارات در جام اتصالات این کشور، مسئولان باشگاه الوحده قصد داشتند تیم دوم این باشگاه را به مصاف راهآهن بفرستند که این مسئله با مخالفت راهآهنیها مواجه شد.
از این رو طبق هماهنگیهای صورت گرفته تیم راهآهن از ساعت 20 امشب در دیداری تدارکاتی برابر تیم "نفتچی فراغنه"، تیم دهم لیگ ازبکستان، که هدایت آن برعهده "یوری سرکیسیان" است، میرود.
شاگردان مهدی تارتار در حال حاضر تمرینات آمادهسازی خود را در ورزشگاه النصر پیگیری میکنند و روز بیست و چهارم دیماه به ایران باز میگردند.
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