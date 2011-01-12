90 پروژه سفر سوم دولت به گلستان ویژه گرگان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حاجی گلدی کر عصر چهارشنبه در جمع مسئولان شهرستان گرگان افزود: اجرای این مصوبات در دست اقدام است و مصوبات دوره های قبل شهرستان نیز بخوبی پیش می رود.

وی اظهار داشت: در مجموع 94 درصد مصوبات سفر اول و 78 درصد مصوبات سفردوم دولت به استان اجرایی شده است.

فرماندار گرگان نیز گفت: 20 کمیته ویژه دهه فجر در شهرستا تشکیل شد و نمایشگاه دستاوردهیا انقلاب اسلامی نیز در ایام دهه فجر در منطقه برپا می شود.

جعفر گرزین افزود: همچنی اولین گروه راهیان نور شهرستان 29 دیماه از این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند.



وی با اشاره به اجرای طرح شهر الکترونیک گفت: 80 هزار نفر از شهروندان منطقه در ای طرح آموزش می بینند.