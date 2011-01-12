  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۵۱

90 پروژه سفر سوم دولت به گلستان ویژه گرگان است

90 پروژه سفر سوم دولت به گلستان ویژه گرگان است

گرگان - خبرگزار مهر: مسئول پیگیری مصوبات سفرهای استانی دولت در گلستان اعلام کرد: 90 پروژه در جریان سفر سوم استانی دولت به استان برای گرگان مصوب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حاجی گلدی کر عصر چهارشنبه در جمع مسئولان شهرستان گرگان افزود: اجرای این مصوبات در دست اقدام است و مصوبات دوره های قبل شهرستان نیز بخوبی پیش می رود.

وی اظهار داشت: در مجموع 94 درصد مصوبات سفر اول و 78 درصد مصوبات سفردوم دولت به استان اجرایی شده است.
 
فرماندار گرگان نیز گفت: 20 کمیته ویژه دهه فجر در شهرستا تشکیل شد و نمایشگاه دستاوردهیا انقلاب اسلامی نیز در ایام دهه فجر در منطقه برپا می شود.
 
جعفر گرزین افزود:  همچنی اولین گروه راهیان نور شهرستان 29 دیماه از این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند.

وی با اشاره به اجرای طرح شهر الکترونیک گفت: 80 هزار نفر از شهروندان منطقه در ای طرح آموزش می بینند.
کد مطلب 1231020

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها