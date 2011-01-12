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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۴۳

نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت الاسلام صدیقی اقامه می شود

نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت الاسلام صدیقی اقامه می شود

نماز عبادی- سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت حجت الاسلام والمسلمین صدیقی اقامه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که راس ساعت 11 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در دانشگاه تهران آغاز می شود حجت الاسلام والمسلمین تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، اولین سری از سلسله مباحث "سیره علوی" را  پیش از خطبه ها ایراد خواهد کرد.
 
 

کد مطلب 1231021

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