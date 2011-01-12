نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت الاسلام صدیقی اقامه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که راس ساعت 11 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در دانشگاه تهران آغاز می شود حجت الاسلام والمسلمین تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، اولین سری از سلسله مباحث "سیره علوی" را پیش از خطبه ها ایراد خواهد کرد.



