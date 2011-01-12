۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۰۵

روسیه:

اقدامات اسرائیل بر خلاف نظر تمام طرفهای ذیربط است

روسیه در واکنش به اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در تخریب هتلی در بیت المقدس اشغالی طی بیانیه ای اعلام کرد: اقدامات تل آویو بر خلاف نظر تمام طرفهای درگیر در روند صلح خاورمیانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بیانیه که در سایت رسمی وزارت امورخارجه روسیه منتشر شده در این باره می گوید: طرف اسرائیلی طی روزهای گذشته پروژه ویران کردن هتل شیبرد را که سابقاً متعلق به فلسطینیان بود، اجرایی کرده و جای آن منزل مسکونی ساخته است، که این اقدام سبب نگرانی بزرگ مسکو شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است : لازم است خاطر نشان شود که در شرایط بغرنج کنونی این اقدامات می تواند سبب تنش بیشتر در روابط اسرائیل و فلسطینی ها(تشکیلات خودگردان) شود.

همچنین در این بیانیه آمده است : این اقدام اسرائیل با مواضع "گروه چهارجانبه" میانجیگران بین‌المللی صلح خاورمیانه و دیگر اعضای جامعه جهانی که آنها را مردود می دانند، مغایرت دارد.

روسیه از طرف اسرائیلی دعوت می کند تا از اجرای این پروژه خودداری کرده و از هر گامی که بر تلاشهای بین‌المللی در جهت احیای روند صلح اثر منفی می گذارد منصرف شود.

در ادامه وزارت امور خارجه می گوید: در این شرایط، حاد شدن محسوس اوضاع پیرامون نوار غزه نمی تواند نگران کننده نباشد.

