اقدامات اسرائیل بر خلاف نظر تمام طرفهای ذیربط است

به گزارش خبرگزاری مهر، این بیانیه که در سایت رسمی وزارت امورخارجه روسیه منتشر شده در این باره می گوید: طرف اسرائیلی طی روزهای گذشته پروژه ویران کردن هتل شیبرد را که سابقاً متعلق به فلسطینیان بود، اجرایی کرده و جای آن منزل مسکونی ساخته است، که این اقدام سبب نگرانی بزرگ مسکو شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است : لازم است خاطر نشان شود که در شرایط بغرنج کنونی این اقدامات می تواند سبب تنش بیشتر در روابط اسرائیل و فلسطینی ها(تشکیلات خودگردان) شود.

همچنین در این بیانیه آمده است : این اقدام اسرائیل با مواضع "گروه چهارجانبه" میانجیگران بین‌المللی صلح خاورمیانه و دیگر اعضای جامعه جهانی که آنها را مردود می دانند، مغایرت دارد.

روسیه از طرف اسرائیلی دعوت می کند تا از اجرای این پروژه خودداری کرده و از هر گامی که بر تلاشهای بین‌المللی در جهت احیای روند صلح اثر منفی می گذارد منصرف شود.



در ادامه وزارت امور خارجه می گوید: در این شرایط، حاد شدن محسوس اوضاع پیرامون نوار غزه نمی تواند نگران کننده نباشد.