تماشای "خانمچه و مهتابی" در برج آزادی/ بدون ماشین "اتوبان" را ببینید

به گزارش خبرنگار مهر، شاید برج آزادی در بین شهروندان تهرانی و ساکنان شهرهای دیگر کشور به عنوان یکی از نمادها و بناهای دیدنی تهران شناخته شده باشد اما در دل این برج زیبا مجموعه‌ای فرهنگی هنری قرار گرفته که میزبان هنرمندان عرصه‌های مختلف است. هادی مرزبان از کارگردان‌های شناخته شده تئاتر، این روزها در برج آزادی حضور دارد.



این حضور با اجرای نمایش "خانمچه و مهتابی" همراه است که آخرین نمایشنامه زنده‌یاد اکبر رادی است. زنده‌یاد رادی یکی از برجسته‌ترین نمایشنامه نویسان ایران بود که آثار و زندگیش همواره مورد توجه صاحبنظران و هنرمندان تئاتر و هنر ایران بوده. مرزبان یکی از کارگردان‌های با سابقه تئاتر ایران است که بیشتر نمایش‌هایی که به صحنه برده از آثار زنده‌یاد رادی است.



این بار هم گروهی از بازیگران حرفه‌ای تئاتر ایران در جدیدترین اثر مرزبان با وی همکاری دارند. چهره‌های شناخته شده‌ای چون ایرج راد، گلاب آدینه، فرزانه کابلی و سیما تیرانداز از بازیگران نمایش "خانمچه و مهتابی" هستند. علاقه‌مندان به آثار اکبر رادی و هادی مرزبان می‌توانند ساعت 18:30 از این نمایش دیدن کنند.



حضور در مجموعه فرهنگی هنری آزادی علاوه بر اینکه امکان تماشای نمایش "خانمچه و مهتابی" را در سالن تئاتر مجموعه که از بهترین سالن‌های تئاتر کشور است فراهم می‌کند،‌ فرصت خوبی برای بازدید از این مجموعه زیبای فرهنگی هنری نیز هست.



پیشنهاد دیگری که در روزهای پایانی هفته جاری برای علاقه‌مندان به تئاتر می‌شود ارائه کرد، تماشای نمایش "اتوبان" به کارگردانی آشا محرابی است. آشا محرابی از جمله بازیگران و هنرمندان تئاتر ایران است که در بخش نمایش رادیویی هم به صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کند. محرابی بیشتر در مقام بازیگر شناخته شده است اما او در عرصه کارگردانی هم فعال است. سال گذشته اجرای نمایش "من حرفی ندارم، دنبالشو نگیر" با کارگردانی محرابی در سالن سایه توانست با استقبال مخاطبان و منتقدان تئاتر همراه شود.



در سال جاری هم آشا محرابی نمایش "اتوبان" را در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌کند که اثری اجتماعی است و ساعت 19:30 به صحنه می‌رود. تماشای نمایش "اتوبان" هم برای علاقه‌مندان و تماشاگران تئاتر خالی از لطف نیست.