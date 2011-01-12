ارائه طرحهای فرهنگی نخبگان حوزه بانوان در فارس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ناهید شمس در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استانداری فارس ضمن اشاره به اولویتهای فرهنگی استان در امور بانوان از فعال‌سازی کمیته‌های شش گانه امور بانوان استان در بخشهای اشتغال زایی، پژوهش و تحقیقات، فرهنگی، حقوقی و زنان روستایی و عشایر استان فارس خبرداد و افزود: فعالان حوزه بانوان استان باید بتوانند با یک نگاه مبننی بر دانش، به مطالبات زنان در جامعه پاسخ دهند.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه بانوان استانداری اظهار داشت: اقداماتی که در این حوزه تا پایان سال اجرایی می‌شوند بر پایه ارتقای آموزشها و مهارتهایی است که منجر به تقویت باورهای اجتماعی و اعتماد به نفس بانوان خواهد شد.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری فارس ساماندهی وضعیت اشتغال زنان و ایجاد فرصتهای شغلی جدید با محوریت دورکاری، فعال سازی سازمانهای مردم نهاد و کارگاه‌های تولیدی بانوان، راه اندازی ناوگان حمل و نقل عمومی ویژه بانوان و آماده سازی بستر مناسب جهت جذب و به کارگیری طرحهای نوین فرهنگی در حوزه زنان را از جمله اقدامات اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری بیان کرد.

شمس همچنین از استمرار اجرای طرحهای جمیل، رحمت و آفاق با موضوعاتی چون نظارت بر آرایشگاههای زنانه، انتقال مفاهیم ارزشی وفا و حیا و صداقت در زنان و تعمیق مباحث مربوط به عفاف و حجاب در جامعه اظهار داشت: در خصوص اجرای طرح آفاق که در واقع ارایه آموزشهای لازم به دختران و زنانی است که هنجارهای اجتماعی را به ویژه در بحث پوشش رعایت نمی ‌کنند بر این باوریم که در ارایه این آموزشها باید به گونه‌ای عمل کنیم که استقبال این قشر از جامعه از دوره‌های آموزشی مذکور به نحو چشم گیری افزایش یابد.

در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استانداری که با حضور مدیران فرهنگی دستگاهها و نهادهای فرهنگی استان برگزار شد پنج طرح فرهنگی با اعتبار دو میلیارد و پانصد میلیون ریال به تصویب رسید.