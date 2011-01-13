خراسان جنوبی در روزهای آتی با یخبندان مواجه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی آخوندی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ های پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته جاری، هوای سرد عرض‌های شمالی سبب تداوم و تشدید یخبندان در شرق کشور و از جمله خراسان جنوبی می ‌شود.

وی از کشاورزان و باغداران خواست تا با در نظر گرفتن شرایط جوی، از ترددهای غیر ضروری خود داری کنند.

از ظهر امروز نیز به صورت پراکنده در نقاط مختلف خراسان جنوبی بارش برف آغاز شد.

بر اساس اعلام هواشناسی نیز دمای هوا بامداد امروز بیرجند به صفر درجه رسید و در روزهای آینده نیز با کاهش درجه دمای هوا در سطح استان مواجه هستیم.