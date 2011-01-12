مصوبه آزادسازی حریم منابع آب لرستان هنوز اجرایی نشده است

مهدی اکبریان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: تأمین اعتبار جهت تملک و بهسازی تدریجی حریم منابع آب شرب شهرهای استان لرستان از جمله مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به لرستان است.

وی با اشاره به تصویب این مصوبه در راستای استفاده بهتر از منابع آب، بیان داشت: در حال حاضر ما در برخی از موارد برای ورود و خروج به محل منابع آب شرب شهرهای استان با مشکل مواجه هستیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به عدم اجرای این مصوبه، ابراز امیدواری کرد که روند اجرای این مصوبه دولت تسریع یابد.

اکبریان در ادامه سخنان خود به وضعیت آزمایشگاههای فعال در شرکت آب و فاضلاب استان اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر در سطح 9 آزمایشگاه استان آزمایشهای شیمیایی و میکروبی بر روی آب آشامیدنی انجام می شود.

وی از انجام آزمایش فلزات سنگین در آزمایشگاه خرم آباد خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر 16 نفر کارشناس و بالاتر در زمینه کنترل کیفی آب شهری در شهرستانهای مختلف استان فعالیت دارند.