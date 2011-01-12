ممنوعیت دودی کردن شیشه خودرو در یاسوج/ شناسایی شایعه سازان آدم خواری

به گزارش خبرنگار مهر، بازتاب انتشار شایعه آدمخواری در جنگلها و پارکهای یاسوج موجب شد تا دادستان این شهر در گفتگو با مهر این شایعه را تکذیب کند.

وی همچنین از آغاز بازجوییهای نیروی انتظامی و اطلاعات یاسوج از عوامل انتشار این شایعه خبر داد و افزود: تا کنون از سوی دو نفر از مضنونان شناسایی شده و به زودی برای بازجویی به دادستانی معرفی می شوند.

سید محمد موسوی پور در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین از پخش ویژه برنامه گفتگوی دادستان با مردم یاسوج در شبکه استانی کهگیلویه و بویر احمد خبر داد و افزود: در این برنامه در مورد ممنوعیت دودی کردن شیشه خودروها برای امنیت بیشتر زنان و دختران و همچنین آخرین وضعیت پرونده شایعه پردازی رسانه های محلی در مورد تجاوز به یک دختر و کباب کردن گوشت و خوردن آن اطلاع رسانی می کنم.

دادستان یاسوج گفت: متاسفانه نیروی انتظامی برخورد مناسبی با خودروهایی که شیشه دودی دارند نکرده و عنوان می کند تا 50 درصد دودی بودن شیشه خودرو قانونی است.

همچنین بر اساس تصمیم شورای تامین استان تردد خودروهای بدون پلاک در یاسوج ممنوع شد.

اعدام یک متجاوز به عنف در یاسوج

دادستان یاسوج همچنین از قطعی شدن حکم اعدام یک متجاوز به عنف خبر داد و افزود: این مجرم مفسد در زندان به دار آویخته می شود که منتظر دستور اجرای حکم از سوی رئیس قوه قضائیه هستیم.