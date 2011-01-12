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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۴۰

نمایش "نور" با تقدیر از صدیق تعریف به پایان می رسد

نمایش "نور" با تقدیر از صدیق تعریف به پایان می رسد

گروه تئاتر زندگی روز جمعه 24 دی ماه در اجرای پایانی نمایش "نور"، همزمان با تولد 54 سالگی صدیق تعریف مراسم بزرگداشتی برای این خواننده برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر صدیق تعریف فارغ التحصیل هنرهای نمایشی از دانشکده هنرهای زیبا است. وی از 19 سالگی به آشنایی گوشه های آوازهای ایرانی روی آورد و از محضر زنده یاد محمود کریمی، رضوی سروستانی و نصرالله ناصح پور بهره برد.

او سال 1362 اولین کنسرت خود را با همکاری گروه عارف و شیدا به سرپرستی محمدرضا لطفی برگزار کرد وتا کنون در کنسرت ها و انتشار آلبوم های بسیاری با هنرمندانی همچون حسین دهلوی، فرهاد فخرالدینی، حسین علیزاده، جلال ذوالفنون، مجید کیانی، گروه کامکارها، مجید درخشانی، حمید متبسم و... همکاری داشته است.
 
لازم به یادآوری است نمایش "نور" که ویژه کودک و نوجوانان است به نویسندگی و کارگردانی جعفر مهیاری از ساعت 17:30 در تالار هنر به روی صحنه می رود. پرستو گلستانی، سعید ابک، اصغر صابری، محمد لقمانیان، محمد رحمانی، فاطمه پورهاشمی، مهدی رضا آزادان، متین گودرزی، تارا حیدری، ساناز عبدالرزاق، نیما بابازاده و آناهیتا صفی خانی از بازیگران این نمایش هستند.
 

 
کد مطلب 1231033

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