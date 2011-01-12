دستورالعمل جامع مدارس پیش دبستانی کشور تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش خاکی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش مربیان پیش دبستانی مازندران در اردوگاه شهدای دانش آموزی بادله ساری با اشاره به اینکه دفتر پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش با هدف توسعه و تقویت دوره پیش دبستانی ایجاد شده است افزود: در مصوبات آموزش و پرورش سعی می شود تا به این دوره به عنوان دوره رسمی غیرالزامی در نظام تعلیم و تربیت دیده شود.

خاکی، بیمه قرادادها و سنوات خدمت مربیان پیش دبستانی را از دغدغه های دفتر پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش دانست و افزود: امیدواریم در دستورالعمل جامع پیش دبستانی که در حال تدوین است دغدغه های مربیان این دوره حل شود .

وی خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی و نظارت بر پیش دبستانی با هدف کسب تصمیمات مهم در راستای خواسته های مربیان پیش دبستانی و حمایت از آنان تشکیل شده است.

منیره موحدی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران گفت: ارائه آموزش های اثربخش در دوره پیش دبستانی برای رشد کودک در مراحل بعدی زندگی مهم است.

وی با اشاره به اینکه محیط خانواده امروز قادر به پاسخگویی تمام نیازهای اجتماعی کودک نیست افزود: حضور در محیط پیش دبستانی امکان رشد اجتماعی و کسب مهارت های لازم را به کودک می دهد.

وی با بیان اینکه کودک برای بهره بردن از آموزش های دوره ابتدایی نیاز به نظم فکری و سازگاری با محیط کلاس دارد گفت: فعالیت های گوناگون بازی و سرگرمی در دوران پیش دبستانی در کودک انضباط فکری لازم برای سال های بعد ایجاد می کند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران تصریح کرد: نداشتن مهارت لازم برای انطباق با کلاس درس در کودک نگرش منفی نسبت به دبستان و به تبع آن خستگی و گریز از مدرسه را موجب می شود.

وی با اشاره به وجود 29 هزار و 560 نوآموز پیش دبستانی در مازندران خاطرنشان کرد: دوره پیش دبستانی برای کودکان خانواده های محروم که قادر به آموزش های لازم به کودکان خود نیستند مفید است.

موحدی با بیان اینکه دوره پیش دبستانی در آموزش زبان رایج کشور به کودکان دو زبانه کمک خواهد کرد افزود: این دوره فرصت خوبی است تا متخصصان نسبت به تشخیص ناتوانی یا توانایی های ذهنی کودک اطلاع پیدا کنند.