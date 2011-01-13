بستر سرمایه گذاری مطمئن باید در بیرجند ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جواد وحدتی فر شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت توجه به سرمایه گذاری در مسائل شهر گفت: شهرداری بیرجند بستری نو و آماده برای سرمایه گذاری بومی و غیر بومی فراهم آورده است.

وی با اشاره به استقبال سرمایه گذاران از تمرکز سرمایه هایشان در این شهر فرهنگی، نهایی شدن حمل و نقل ریلی، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این شهر و محیط بکر و سرمایه پذیر آن را از امتیازهای ویژه شهر بیرجند برشمرد.

وحدتی فر رویکرد شهرداری را نسبت به جذب سرمایه گذاران خارج از استان صرفا حمایت و همکاری اعلام کرد و افزود: با توجه به کشش های بالای شهر به سوی تقاضای سرمایه گذاری می توان از این رهگذر باعث ایجاد اشتغال پایدار، ارتقاء سیستم های خدمت رسانی شهری و توجه بیشتر به فرهنگ سراها و تفرجگاه های عمومی و هر آنچه که برای ایجاد یک شهر پویا مورد نیاز است دست یافت.

شهردار بیرجند با بیان اینکه همیشه درب اتاق مسئولین شهرداری بیرجند به روی سرمایه گذاری باز است، یادآور شد: این شهرداری آمادگی دارد تا در تمامی زمینه های پیشنهادی سرمایه گذاریان با آن ها مشارکت کند.