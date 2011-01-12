اشعری: رئیس جمهور مسئولیت کتابخانه ملی را به شخص دیگری واگذار کند

علیاکبر اشعری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شایعات پیرامون جداییاش از این سازمان بعد از 5 سال، گفت: بعضیها قصد دارند اینگونه القا کنند که من با دولت اختلاف نظر دارم و از من میخواهند که استعفا بدهم اما من برای پاسخ باید 2 نکته را از هم تفکیک کنم و به آنها توضیح بدهم.
وی در توضیح این نکات افزود: من در این دوره منصوب نشدهام که بخواهم استعفا بدهم؛ من یک حکم چهارساله و تا سال 88 از آقای احمدینژاد دارم. در پایان این دوره من از ایشان خواستم که این مسئولیت را به شخص دیگری بدهند و از آن موقع چند بار فقط این درخواست را با ایشان مطرح کردهام و هیچوقت بحث استعفا مطرح نبوده است.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی اضافه کرد: نکته دیگر این است که من حقیقتاً هیچ اختلاف سیاسی با آقای احمدینژاد ندارم و ما یک رابطه خیلی صمیمی با همدیگر داریم و ایشان هم خیلی به من محبت دارند . شاید به دلیل همین محبتشان بوده که تا حالا و علیرغم اینکه من چند بار خواهش کردهام که شخص دیگری را به جای من معرفی کنند، این کار را نکردهاند.
اشعری در عین حال با ابراز امیدواری نسبت به این تغییر در آینده نزدیک گفت: بار دیگر تاکید میکنم که استعفا مربوط به کسی است که به مسئولیتی منصوب شده ولی من در یکسال اخیر ابلاغی دریافت نکردهام. من این فرصت را مغتنم شمردهام و چند بار از آقای رئیس جمهور خواستهام که فرد جدیدی را با انگیزهها و ایدههای جدید معرفی کند.
مشاور فرهنگی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که پاسخ رئیس جمهور به درخواستهای وی چه بوده است؟ افزود: هنوز جواب ندادهاند.
وی همچنین از معرفی گزینههایی به رئیس جمهور برای ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی و توسط خودِ وی (اشعری) خبر داد.
اشعری همچنین گفت: من شعاری دارم و آن این است که خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران واجب عینی است و این از دوش هیچ کسی تا لحظه مرگ ساقط نمیشود ولی قبول مسئولیت واجب کفایی است یعنی اگر کسی نبود و مسئولیت منحصر در یک شخص خاص شد، او باید بپذیرد.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی تاکید کرد: در این مورد هم مسئولیت در من منحصر نشده و قطعاً کسان دیگری هستند و اگر هم آقای احمدینژاد این مسئولیت را به آنها بسپارند، معنایش این نیست که من به انقلاب خدمت نکنم. من حتماً به انقلاب خدمت میکنم و تا آخرین لحظه عمرم در خدمت نظام هستم و آن را مانند نماز خواندن واجب شرعی میدانم.
مشاور فرهنگی رئیس جمهور در عین حال درباره صحت و سقم شایعات پیرامون رفتن او از این سازمان، گفت: من چیزی نشنیدهام ولی اگر این اتفاق افتاده باشد، معنایش این است که آقای احمدینژاد درخواست من را پذیرفتهاند.
اشعری همچنین با بیان اینکه "در ذهن خودم ماموریتهای دیگری را طراحی کردهام" در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که در صورت جداییاش از کتابخانه ملی تمایل دارد کارهای اجرایی را ادامه دهد یا به فعالیتهای پژوهشی بپردازد؟ تاکید کرد: به این نتیجه رسیدهام که امروزه کار فرهنگی دولتی را باید خودِ مردم انجام بدهند. یعنی باید تولیدات و فعالیتهای فرهنگی را به خود مردم و نهادهای مردمنهاد واگذار کرد و دولت باید از این فعالیتها حمایت کند و بر آنها نظارت کند.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی افزود: خیلی از فعالیتهای آموزشی و فرهنگی را میتوان به مردم واگذار کرد تا دولت از این گرفتاری بزرگی که در آن قرار گرفته، نجات پیدا کند. من خودم مایلم الگوهایی از این نوع فعالیتها را به وجود بیاورم و نشان بدهم که خیلی از اوقات در قالبهای غیردولتی میتوان کارهای بهتری انجام داد.
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