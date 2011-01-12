نقش مردم در اداره جامعه اسلامی غیر قابل انکار است

به گزارش خبرگزاری مهر به گزارش خبرگزاری مهر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی قانون اساسی را معیار مناسبی برای حرکت همه‌ گروه‌های سیاسی و اجتماعی عنوان کرد و افزود: کشور ایران با سرمایه‌ عظیم معنوی دین اسلام، مکتب اهل بیت و همچنین سرمایه‌های مادی به ویژه نیروی انسانی و منابع غنی معدنی و جغرافیایی، استعداد لازم برای پیشرفت و توسعه را به همراه دارد.

وی مهمترین خطر را در مسیر مردم ایران به سوی پیشرفت، تفرقه عنوان کرد و گفت: تضعیف اتحاد نیروهای انقلاب سیاست همیشگی مخالفان خارجی و داخلی جمهوری اسلامی بوده و اکنون شواهد آن کاملا قابل مشاهده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اصل ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران عاملی وحدت بخش است و حمله به این جایگاه و همچنین دفاعیاتی که مبنای آن دین اسلام و عقل و منطق نیست هر دو با یک هدف صورت می‌پذیرد.

وی تاکید کرد: دیدگاه اینجانب با رهبری در کلیات تفاوتی با یکدیگر ندارد و طبیعی است که در اجرا میان افراد اختلاف دیدگاه وجود دارد و در همین زمینه نیز خود را ملزم به تبعیت از دستورات ایشان می‌دانم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش مردم در اداره جامعه را بر اساس دین اسلام، مکتب اهل بیت و همچنین آموزه‌های امام خمینی (ره) غیر قابل انکار عنوان کرد و افزود: اینکه در شرایط حساس کنونی رای مردم زینتی عنوان شود، سوال برانگیز است که بیان چنین سخنانی با چه هدفی صورت می‌گیرد.

هاشمی رفسنجانی افزود: بسیاری از تغذیه کنندگان جریانات منحرف امروزی در دوران مبارزه حاضر به هزینه نبودند، ولی اکنون فرصت را برای تحقق اهدافشان مناسب تشخیص داده‌اند.

وی با تشریح تاریخ اسلام به ویژه دوران پس از رحلت رسول اکرم (ص) و همچنین دوران مبارزه برای پیروزی انقلاب اسلامی، تاکید کرد: همگان باید به وظیفه خود در مبارزه با انحرافات فکری و عقیدتی عمل کنند و مطمئن باشند بر اساس وعده الهی، پیروزی نهایی با حق خواهد بود.

در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام و المسلمین هاشمی‌نژاد و همچنین چند تن از حاضران به بیان مطالبی در خصوص وضعیت سیاسی کشور پرداختند.