ایجاد صندوق حمایت از تولیدکنندگان فرش در قم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالیپور ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به صنعت فرش در قم اشاره داشت و بیان کرد: نمایشگاه فرش امسال یکی از بهترین نمایشگاههای فرش از لحاظ فروش در کشور بود و استقبال خارجی نیز از آن بسیار خوب بود و میتوان گفت نمایشگاه امسال از حیث فروش و استقبال قابل مقایسه با سالهای گذشته نیست.
قمیها در نمایشگاه فرش ترکیه شرکت نکردند
وی در ادامه با اشاره نمایشگاه فرش ترکیه گفت: با اینکه مقرر شده بود که 30 درصد هزینه شرکت در این نمایشگاه از سوی سازمان توسعه تجارت و 40 درصد آن نیز از سوی مرکز ملی فرش ایران ومابقی نیز از منابع استانی تأمین شود اما به دلیل اینکه نمایشگاه نمیتوانست در زمینه فروش چشمگیر باشد هیچ یک از تولید کنندگان فرش استان در این نمایشگاه شرکت نداشتند.
بازار اروپا برای فرش ایران مناسب است
عالیپور در ادامه به نمایشگاه فرش سوئیس اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه بازار اروپا از هر جهت برای فرش ایران مناسب است شرکت تجار و تولید کنندگان فرش استان در این نمایشگاه از برنامههای آینده سازمان بازرگانی قم است.
وی در ادامه از پیشنهاد راه اندازی صندوق جهت حمایت از تولید کنندگان فرش در استان خبر داد و بیان کرد: براساس پیشنهاد صورت گرفته این صندوق جهت کمک به تولیدکنندگاه فرش استان خواهد بود و پیش بینی شده است که بخشی از اعتبار این صندوق از اعتبارات استانی و بخشی دیگر از وزارت بازرگانی تأمین شود.
رئیس سازمان بازرگانی قم در ادامه با اشاره به احداث نمایشگاه دائمی فرش در استان گفت: با توجه به اینکه اصناف مختلفی درگیر احداث این نمایشگاه هستند و به علت ناهمگنی بین این واحدها، احداث نمایشگاه فرش تاکنون با تأخیر مواجه شده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که این تشکلها به یک راهکاری که مورد قبول همه باشد دست پیدا کنند تا هرچه سریعتر بتوان این نمایشگاه را احداث کرد.
گندم خوزستان کیفیت نان قم را افزایش داده است
رئیس سازمان بازرگانی در ادامه با اشاره به کیفیت نان در استان قم گفت: با توجه به اینکه گندمی که در استان قم برای آرد استفاده میشود از گندم خوزستان است کیفیت نان در شرایط خوبی قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها در استان ابراز داشت: با توجه به ذخیره سازیهایی که انجام شده استان قم در زمینه تهیه آذوقه مشکلی ندارد.
5 هزار تن مرغ ذخیره شد
رئیس سازمان بازرگانی با اشاره به اینکه استان قم وظیفه ذخیره سازی مرغ برای سایر استانها را داشته است گفت: دراین زمینه استان قم 5 هزار تن مرغ را ذخیره سازی کرده و علاوه برآن 2 هزار تن نیز برای مصرف استانی ذخیره کرده است.
وی ادامه با بیان اینکه هزار تن از مرغهای ذخیره شده برای ایام محرم و صفر در نظر گرفته شده بود بیان کرد: بخشی از این مرغها به علت عدم استفاده در استان به استانهای دیگر صادر شد.
عالیپوردر ادامه با اشاره به قیمت مرغ و برنج دراستان گفت: ما تلاش داشتهایم که از افزایش قیمتها جلوگیری کنیم که بر این اساس قیمت برنج در استان به طور متوسط 1700 تومان و مرغ 3 هزار تومان است که قیمت مرغ نسبت به برخی از شهرهای کشور مانند تهران قیمت مناسبی دارد.
افزایش واردات گوشت قرمز به قم
وی در ادامه با اشاره به واردات گوشت قرمز به استان بیان داشت: به علت خشکسالی که طی چند سال اخیر در کشور حاکم بود برخی از افراد مجبور به فروختن دامهای خود شدند که همین امر موجب افزایش واردات گوشت قرمز به استان شده است.
رئیس سازمان بازرگانی ادامه داد: بر این اساس علاوه بر تهیه گوشت قرمز استان از برخی شهرهای کشور، از برخی کشورها همچون پاکستان، آرژانتین و قزاقستان واردات صورت میگیرد.
وی با اشاره به راه حلهایی برای کاهش واردات گوشت قرمز در سالهای آینده گفت: به نظر میرسد که مشکل تأمین گوشت طی دو سال آینده بر کشور حاکم باشد و با توجه به جلساتی که سازمان بازرگانی قم همه روزه با استاندار دارد در این جلسات پیشنهاد شده که مساله پرواربندی دامها به شکل جدی دنبال شود تا بتوان در سالهای آینده از واردات گوشت بینیاز شد.
عالیپور با بیان اینکه باید برای این کار از صندوق حمایت از کشاورزان جهاد کشاورزی استفاده شود ابراز داشت: به نظر میرسد که جهاد کشاورزی در ارائه بستههای حمایتی باید قویتر ظاهر شود.
وی در ادامه افزود: برای حمایت از دامداران استان قم سازمان بازرگانی به تمامی کارخانجات آرد اعلام کرده است که سبوس خود را در اختیار دامداران قرار دهند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان قم ایجاد صندوقی جهت حمایت از تولیدکنندگان فرش در قم را ضروری عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالیپور ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به صنعت فرش در قم اشاره داشت و بیان کرد: نمایشگاه فرش امسال یکی از بهترین نمایشگاههای فرش از لحاظ فروش در کشور بود و استقبال خارجی نیز از آن بسیار خوب بود و میتوان گفت نمایشگاه امسال از حیث فروش و استقبال قابل مقایسه با سالهای گذشته نیست.
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