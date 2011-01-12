دانشگاه مازندران میزبان همایش ملی اقتصاد ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران عصر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری این همایش ملی در دانشگاه مازندران افزود: هدف از برگزاری دومین همایش، ایجاد تحرک علمی در میان دانشجویان اقتصاد، آشنایی با فرصتها و چالشهای اقتصاد ایران و انطباق آموزش علم اقتصاد و اقتصاد ایران است.

وی خاطر نشان کرد: محورهای این همایش اقتصاد کلان، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد منابع، اقتصاد بین الملل و اقتصاد اسلامی است.

صمیمی، همچنین از راه اندازی سایت دومین همایش ملی اقنصاد ایران خبر داد و افزود: با همکاری سازمان ملی جوانان پوستری هم تهیه شده و برای سراسر دانشگاههای ایران فرستاده شد تا در این همایش همانند همایش قبل از تنوع دانشگاههای دیگر نیز استفاده شود و تعامل بیشتری با دانشجویان و سازمان ملی جوانان برقرار شود.

روح الله معافی، رئیس سازمان ملی جوانان مازندران نیز با بیان اینکه نشاط و پویایی یک جامعه در اختیار جوانان است اظهار داشت: ما باید با همدلی،همفکری و همراهی یکدیگر جوانانی را که مد نظر مقام معظم رهبری است تحویل جامعه بدهیم تا بتوانیم از وجود این جوانان برای پیشرفت اقتصاد ایران نهایت بهره را ببریم.

وی گفت: پژوهش و تحقیق باید کارآمد و عملگرا باشد زیرا توسعه و پیشرفت کشور در گرو فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی است.

زهرا میلاء علمی، دبیر این همایش گفت: زمان ارسال چکیده مقالات تا 29 دی ماه سال جاری و زمان ارسال اصل مقالات تا 21 فروردین سال بعد است.

وی افزود: شرکت کنندگان در این مقاله و دانشجویان علاقمند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت این همایش مراجعه کنند.

سعید راسخی دبیر علمی این همایش گفت: دبیر خانه دائمی در دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران تشکیل و اطلاع رسانی وسیعی در سراسر ایران از طریق پیامک، ایمیل و پوستر صورت گرفته و تا به حال 60 مقاله دریافت و از این تعداد، 25 مقاله در کمیته علمی مطرح شده است.