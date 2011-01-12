650 پروژه عمرانی در خراسان جنوبی افتتاح می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی عارف پور عصر چهارشنبه در نشست برنامه ریزی دهه فجر این استان اظهار داشت: اعتبار هزینه شده برای این طرحها و پروژهها حدود دو هزار و 600 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی، تسهیلات و سرمایه گذاری تأمین شده است.
وی افزود: برخی از طرحهای افتتاحی چندین پروژه را در بر می گیرند که به عنوان نمونه طرح مسکن مهر بالغ بر هزار و 700 واحد مسکونی است که در نوع خود کم نظیر است.
معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: یکی از مهم ترین و شاخص ترین برنامه ها در مناسبتهای مختلف، افتتاح پروژههاست که شادی و طراوت مردم را به همراه دارد.
عارف پور با اشاره به تنوع پروژهها در سرفصلهای مختلف بیان داشت: نگاه فراگیر در گستره وسیع استان و نقاط روستایی و شهری از آثار و برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی یادآور شد: شهرداری ها، دهیاری ها، آب و فاضلاب روستایی و شهری، آب منطقه ای، شرکت گاز، اوقاف و امور خیریه، بانک کشاورزی، بنیاد شهید، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تبلیغات اسلامی، تربیت بدنی، تعاون، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، شرکت برق، علوم پزشکی، فنی و حرفه ای، امور عشایری، کمیته امداد حضرت امام (ره)، مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی، نوسازی مدارس، هواشناسی، شهرکهای صنعتی، صنایع و معادن، مخابرات و فرودگاه دستگاههای اجرایی هستند که موفق به خاتمه پروژهها برای بهره برداری در دهه فجر شدهاند.
معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: 55 درصد پروژههای دهه فجر مرتبط و تأثیرگذار بر مناطق روستایی و 45 درصد دیگر در حوزه شهری اجرا شدهاند.
عارف پور بیان داشت: برنامه سطح بندی پروژهها به لحاظ ریالی و اثربخشی مد نظر است اما مدیران دستگاههای اجرایی استان و فرمانداران باید مانند گذشته با هماهنگی کامل، نهایت استفاده را از حضور مقامات کشوری به ویژه در نقاط دورافتاده و کم برخوردار برده و برای برخی نارساییها امتیازات لازم را دریافت کنند.
این مسئول تصریح کرد: معیار با شکوه بودن مراسم بر اساس معنی، مفهوم و بار ارزشی آن سنجیده می شود و طبیعتاً هزینه های تشریفاتی و تبلیغاتی مورد اقبال نظام اسلامی و مردمی نیست.
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