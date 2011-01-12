بسترها برای حمایت از جامعه ورزشی معلولان فارس فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، روح الله احمدزاده در مراسم تجلیل از مدال آوران مسابقات پارا المپیک گوانگ جو با بیان اینکه افتخارآفرینی جامعه معلول و جانباز در مسابقات پارا المپیک گوانگ جو اظهار داشت: مدیران باید با آماده‌سازی بسترهای مناسب زمینه حضور بخش خصوصی جهت ارائه خدمات مطلوب به جامعه ورزشی معلولان را فراهم کنند.

وی همچنین از آمادگی کامل استانداری برای حمایت از ورزشکاران معلول و جانباز استان فارس در مسابقات پاراالمپیک 2012 لندن خبر داد و افزود: با ارتقای کیفیت آموزشهای تخصصی مربیان می‌توانیم شاهد افتخارآفرینیهای گسترده‌تر جامعه ورزشی معلول و جانباز استان در عرصه‌های بین المللی باشیم.

استاندار فارس از راه اندازی تاکسی سرویس ویژه معلولان نیز خبر داد و افزود: با این اقدام امیدواریم مشکل ایاب و ذهاب ورزشکاران معلول که دغدغه اصلی آنها محسوب می‌شود برطرف شود و استانداری فارس برای حمایت از این خواسته مورد نظر جانبازان و معلولان ورزشکار استان آمادگی کامل دارد.

وی گفت: برای انجام این اقدام سعی می‌کنم ازماشین اداری مدیرانی استفاده کنم که به رغم برخورداری از وسیله شخصی، از وسیله نقلیه دولتی نیز استفاده می کنند.

احمدزاده در خصوص تامین زمین خوابگاه ویژه معلولان و جانبازان افتخارآفرین ورزشی قول مساعد داد که بخشی از زمینهایی که از زمین خواران استان پس گرفته می‌شود، به صورت رایگان دراختیار این قهرمانان قرار دهد تا جهت ساخت خوابگاه یا اماکن موردنیاز ورزشی مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پاسخ به اظهارنظر قهرمانان معلول در این مسابقات که از ملاقات حضوری با وی اظهار شگفتی می‌کردند، گفت: اینکه یک استاندار پای درد دلهای معلولان بنشیند باید به عنوان یک فرهنگ و رویه حذف ناشدنی تبدیل شود.

استاندار فارس گفت: خوب می‌دانم که جامعه معلول در کشور ما از حرفهای تکراری خسته شده و منتظر اقدامات عملی مسئولان است.

تصویب چند پروژه عمرانی، کمک به هیئتهای ورزشی جانبازان و معلولان استان و احداث خوابگاه و محل سکونت جهت استراحت ورزشکاران قهرمان شهرستانی در شیراز از جمله خواسته‌های قهرمانان ورزشکار معلول و جانباز بود که در این مراسم مطرح و استاندار فارس جهت انجام خواسته های آنان قول مساعد داد.