چین فرصت مناسبی را در اختیار آمریکا قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "تیم گایتنر" وزیر خزانه داری آمریکا در آستانه سفر رئیس جمهوری چین به این کشور از اهمیت روابط اقتصادی دو کشور سخن گفت.

وی امروز چهارشنبه در سخنرانی که در دانشگاه جان هاپکینز واشنگتن ایراد کرد همکاریهای دو کشور را بسیار حائز اهمیت و دارای منافع مشترک دانست.

گایتنر با اذعان بر این نکته که آمریکا و چین در بسیاری از زمینه ها رقیب جدی یکدیگر هستند، اقتصاد دو کشور را به شدت نیازمند یکدیگر دانست. به گفته وی چین فرصتهای بسیار مناسبی را برای آمریکا و جهان به وجود آورده است.

گفتنی است "هو جین تائو" رئیس جمهوری چین قرار است هفته آینده راهی آمریکا شده و با مقامهای این کشور دیدار کند. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا این سفر در شرایطی انجام می شود که دو کشور بیش از هر زمانی به همکاری با یکدیگر نیاز دارند.