ذوب آهن رتبه برتر نمایشگاه خودکفایی صنعت و معدن را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، در نخستین نمایشگاه دستاوردهای بومی‌سازی و خودکفایی صنعت و معدن، پروژه بازسازی و بهسازی کوره بلند شماره یک ذوب آهن اصفهان در بخش آهن و فولاد رتبه نخست را کسب کرد و تندیس ویژه ولوح افتخار هیئت داوران را به خود اختصاص داد.

همچنین ذوب آهن با دریافت لوح تقدیر هیئت داوران در حوزه معدن و صنایع معدنی شایسته تقدیر دانسته شد.

در مراسم اختتامیه این نمایشگاه که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین وزیر صنایع و معادن و همچنین فعالان صنعتی و معدنی کشور برگزار شد، از بیش از 200 پروژه ارائه شده، 40 پروژه برگزیده و همچنین 12 شرکت نیز به عنوان شرکتهای فعال در عرصه بومی‌سازی انتخاب شده‌اند.

در این مراسم حسن پلارک، معاون وزیر صنایع و معادن و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تندیس ویژه و لوح پروژه برتر را به ذوب آهن اصفهان اعطا کرد.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اولین نمایشگاه بومی‌سازی صنعت و معدن با برپایی غرفه‌ای در فضایی بالغ بر 400 متر مربع علاوه بر نمایش نمونه‌ای از قطعات و تجهیزات ساخته شده، اهم اطلاعات مربوط به طرح‌های توسعه، پروژه‌های بازسازی، بهسازی و تحقیقاتی و لیست شرکتهای همکار در زمینه تأمین کننده‌ها را به نمایش گذاشت.

علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن در اولین نمایشگاه بومی‌سازی صنعت و معدن کشور با حضور در غرفه اختصاصی ذوب آهن اصفهان از عملکرد این شرکت و شرکتهای وابسته به این مجموعه بزرگ صنعتی در زمینه بومی‌سازی و ساخت قطعات صنعتی اظهار خرسندی کرد و گفت: خوشبختانه ذوب آهن اصفهان و شرکتهای وابسته به این مجموعه بزرگ صنعتی طی سال‌های گذشته تاکنون اقدامات موثری در جهت ساخت داخل تجهیزات و قطعات و بومی‌سازی نیازهای خود برداشته‌اند.

رضا رحمانی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از طرح‌های بومی سازی و پروژه‌های توسعه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان تقدیر کرد.

وی دستاوردهای ذوب آهن و سایر صنایع کشور را که در این نمایشگاه ارائه شد، غرور انگیز خواند و ضمن تقدیر از مهندسین و کارگران شرکت ذوب آهن، گفت: ذوب آهن مادر صنعتی‌سازی نوین کشور به شمار می‌رود که از گذشته تاکنون نقش برجسته و موثری در صنعت کشور داشته است.