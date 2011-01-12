تامین امنیت صنعت در گرو نگاه اقتصادی و مدیریتی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین همایش علمی امنیت و صنعت با حضور کارشناسان و فرماندهان نظامی و انتظامی در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برپا شده است.

محمد حسین ادیب عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگارر مهر در قزوین اظهارداشت: صنایع کشور در حال گذار از مرحله کاربر و سرمایه بر به سمت صنایع دانش محور است و از آنجا که این تغییر به نیروی انسانی کمتری نیاز دارد و به دانش و سرمایه بیشتر متکی است لذا موجب خواهد شد تا صاحبان صنایع با مازاد نیروی انسانی مواجه شوند و در یک مرحله نیز کمبود سرمایه آنها را دچار چالش خواهد کرد.

وی افزود: این تغییر رویکرد نیازمند نوسازی ماشین آلات در صنایع است که کمبود سرمایه را بدنبال خواهد داشت و در نتیجه بحران نقدینگی، مشکلی است که بروز خواهد کرد لذا باید علیرغم موانع پیش رو که ازدیاد نیروی انسانی و تعدیل آن از جمله آنهاست مدیریت شود.

این استاد دانشگاه در خصوص راهکار استفاده از نیروی تعدیل شده تصریح کرد: با مدیریت منطقی و علمی می توان بخش خدمات را فعال و از این نیروها در آن بخش استفاده و از بروز مشکلات حاشیه ای جلوگیری کرد.

ادیب یادآورشد: متاسفانه در ایران شغل را تنها در بخش تولید می بینند اما در کشورهای توسعه یافته این نگاه وجود ندارد بطوری که از 20 میلیون شغل ایجاد شده در آمریکا 19 میلیون در بخش خدمات و تنها یک میلیون آن در بخش تولید ایجاد شده است و امروز نیز کمتر از 10 درصد اشتغال در صنعت دنیا در صنعت ایجاد می شود.

وی در خصوص نقش بوروکراسی در تهدید امنیت صنعت گفت: با قانون هدفمندی یارانه ها که در حال اجراست باید نظام اداری ما هم متحول شود تا پیچ و خم های اداری مانع و تهدیدی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت نشود زیرا درغیراین صورت این هزینه ها در تولید سرشکن شده و موجب افزایش قیمت کالا می شود.

به گفته ادیب همزمان با حذف یارانه ها باید استراتژی ارتقاء سطح بهره وری بویژه در حوزه دولتی اجرا شود و هزینه هایی که دولت در بخش تولید ایجاد می کند کاهش پیدا کند.

وی برگزاری همایش های تخصص در حوزه امنیت و صنعت را مثبت دانست و افزود: در این دوره گذار به یک نگاه اقتصادی و مدیریتی نیازمندیم نه امنیتی و انتظامی زیرا مسائل از جنس اقتصاد و مدیریت است و به برخوردهای امنیتی نیاز نخواهد بود و این همایش ها به توجه مدیران در حوزه علمی بیشتر خواهد شد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصادی دانشگاه اصفهان اظهار امیدواری کرد برگزاری همایش امنیت و صنعت بتواند دستاوردهای عملی بر ای اجرا در این بخش داشته باشد و به افزایش اشتغال و سرمایه گذاری در کشور کمک کند.