پیکان در دیداری حساس به دیدار کاله می رود

به گزارش خبرنگار مهر، پیکانی ها ازدقایقی دیگر یک جلسه تمرینی سبک پیش ازرویارویی با تیم کاله در سالن ورزشی پیامبر اعظم(ص) برگزارخواهند کرد.

پیمان اکبری، سرمربی سرشناس تیم پیکان تهران برای دیدارحساس فردا برابرکاله مازندران با ترکیب کامل خود به آمل سفرکرده و قصد دارد با پیروزی در دیدارخارج ازخانه خود ازمیانه های جدول فاصله بگیرد.

شاگردان بهروزعطایی در تیم کاله مازندران هم ازساعت 19عصرامروز چهارشنبه پس از تمرین تیم پیکان، درسالن ورزشی پیامبراعظم آمل تمرین خواهند کرد.

دیدار حساس دو تیم کاله مازندران و پیکان تهران در چارچوب هفته هفتم رقابتها لیگ برتر والیبال باشگاه های کشوراز ساعت 17عصر پنجشنبه در سالن ورزشی پیامبراعظم آمل برگزارمی شود.

در پایان هفته ششم رقابتهای لیگ برتروالیبال باشگاه های کشور، تیم کاله مازندران درمکان دوم و پیکان تهران با انجام پنج مسابقه درمکان ششم گروه دوم این رقابتها قرار دارد.