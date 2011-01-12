کانونهای مساجد خراسان جنوبی به 240 باب افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام رمضان زاهدی عصر چهارشنبه در دیدار با معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اظهارداشت: ولایت مداری و همراهی با نظام از جمله خصوصیات مردم خراسان جنوبی است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 205 کانون فرهنگی هنری در خراسان جنوبی فعال است و این آمار تا پایان سال با تخصیص اعتبار لازم به 240 کانون افزایش می یابد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی گفت: برنامه ‌های دهه فجر سال جاری دبیرخانه کانون های مساجد با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به بصیرت و آگاهی، متفاوت تراز سال های گذشته است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری یک نهاد مسجدی در استان است، ارتقای کیفیت برنامه ‌ها در اولویت کاری این نهاد قرار دارد.

حجت الاسلام زاهدی افزود: برگزاری مراسم دهه فجر با عنوان "فجر انقلاب و شهدا" در 32 کانون منتخب در سطح استان به مناسبت سی و دومین بهار انقلاب، مهمترین برنامه‌های دبیرخانه در دهه فجر سال جاری است.

وی از انتخاب 32 نفر از برگزیدگان سطح کانون‌های این استان به مناسب سی و دومین سال پیروزی و دعوت در نماز جمعه با لباس فرم، شاخه گل و پلاکارد حاوی شعارهای " مساجد کانون فجر، بصیرت، پیروزی" خبر داد.

حجت الاسلام زاهدی یادآور شد: مسابقه پیامک و بهترین خاطره بیاد ماندنی از 22 بهمن سال 1357در خراسان جنوبی نیز از برنامه‌ های این دبیرخانه در دهه مبارک فجر امسال است.