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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۱۱

با تخصیص اعتبارات؛

کانونهای مساجد خراسان جنوبی به 240 باب افزایش می یابد

کانونهای مساجد خراسان جنوبی به 240 باب افزایش می یابد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی گفت: در صورت تخصیص اعتبار تعداد کانون فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی تا پایان امسال به 240 باب افزایش می ‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام رمضان زاهدی عصر چهارشنبه در دیدار با معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اظهارداشت: ولایت مداری و همراهی با نظام از جمله خصوصیات مردم خراسان جنوبی است.

 وی اظهار داشت: در حال حاضر 205 کانون فرهنگی هنری در خراسان جنوبی فعال است و این آمار تا پایان سال با تخصیص اعتبار لازم به 240 کانون افزایش می یابد.

 مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی گفت: برنامه ‌های دهه فجر سال جاری دبیرخانه کانون های مساجد با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به بصیرت و آگاهی، متفاوت تراز سال های گذشته است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری یک نهاد مسجدی در استان است، ارتقای کیفیت برنامه ‌ها در اولویت کاری این نهاد قرار دارد.

حجت الاسلام زاهدی افزود: برگزاری مراسم دهه فجر با عنوان "فجر انقلاب و شهدا" در 32 کانون منتخب در سطح استان به مناسبت سی و دومین بهار انقلاب، مهمترین برنامه‌های دبیرخانه در دهه فجر سال جاری است.

وی از انتخاب 32 نفر از برگزیدگان سطح کانون‌های این استان به مناسب سی و دومین سال پیروزی و دعوت در نماز جمعه با لباس فرم، شاخه گل و پلاکارد حاوی شعارهای " مساجد کانون فجر، بصیرت، پیروزی" خبر داد.

حجت الاسلام زاهدی یادآور شد: مسابقه پیامک و بهترین خاطره بیاد ماندنی از 22 بهمن سال 1357در خراسان جنوبی نیز از برنامه‌ های این دبیرخانه در دهه مبارک فجر امسال است.

کد مطلب 1231058

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