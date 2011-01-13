گازرسانی به سیستان و بلوچستان مرهون عنایات رهبری و دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد با تقدیر از بذل توجه ویژه رهبر معظم انقلاب و دولت دکتر احمدی نژاد در خدمت هر چه بهتر و بیشتر به مردم موحد و شریف استان اظهار داشت: با تسریع انجام پروژه بزرگ گازرسانی تا پایان سال آینده مردم شهرهای خاش و زاهدان از مزایای گاز بهره مند خواهند شد.

وی افزود: برای اجرای طرح بزرگ گازرسانی از عسلویه به ایرانشهر و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان بیش از 30 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که بخشی از آن هزینه شده است.

آزاد گفت: اجرای طرح بزرگ خطوط راه آهن زاهدان - بم - کرمان و آغاز عملیات خط ریلی چابهار- زاهدان - مشهد از دیگر خدمات دولت عدالت محور است.

مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان اظهار داشت: شهر زاهدان حدود هزارو 200 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز خواهد داشت.

حمید میرزایی گفت: فاز نخست عملیات اجرایی پروژه گازرسانی درون شهری زاهدان به طول 152 کیلومتر با 100 میلیارد ریال اعتبار از امروز شروع شد.

وی افزود: اجرای کامل پروژه گاز رسانی درون شهری زاهدان در هفت فاز انجام می شود.

میرزایی بیان داشت: عملیات اجرایی پروژه گاز رسانی درون شهری بمپور به طول 92 کیلومتر با 70 میلیارد ریال اعتبار و فاز نخست گاز رسانی درون شهری خاش به طول 80 کیلومتر بطور همزمان امروز آغاز شد.

مدیر عامل شرکت گاز رسانی سیستان و بلوچستان گفت: پروژه کامل گاز رسانی درون شهری خاش بطول 250 کیلومتر با حدود 120 میلیارد ریال اعتبار در سه فاز اجرا می شود.

وی افزود: گازرسانی به شهرک های صنعتی در اولویت قرار گرفته و در دست مطالعه است تا از گاز به عنوان خوراک برای صنایع پتروشیمی استفاده شود.

میرزایی اظهار داشت: عملیات اجرایی گازرسانی از عسلویه به شهر ایرانشهر به طول 902 کیلومتر و اعتبار یک هزار و 700 میلیارد تومان در قالب اجرای طرح خط لوله هفتم گاز سراسری کشور در سال 1384 آغاز شد و در مرداد ماه امسال در ایرانشهر به بهره برداری رسید.

مدیر عامل شرکت گاز رسانی سیستان و بلوچستان گفت: شهرهای اصلی سیستان و بلوچستان تا دو سال آینده گاز دار خواهند شد.