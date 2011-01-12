آموزش و پرورش مازندران 188 سرباز معلم می پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طبری افزود: به منظور پوشش تحصیلی در مناطق محروم و صعب العبور از بین دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس رشته های مورد نیاز 188 سرباز معلم برای سال تحصیلی 91-90 جذب آموزش و پرورش می شوند.

وی خاطر نشان کرد: مشمولان دارای دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و کسر خدمت اولیه که تاریخ اعزامشان اول اسفند 89 ، اول اردیبهشت 90 ، اول تیر 90 یا اول شهریور 90 است جهت ثبت نام تا 16 بهمن ماه جاری به ادارات آموزش و پرورش شهرستان خود مراجعه کنند.

طبری افزود: داوطلبان به منظور پذیرش یا عدم پذیرش در مرحله شهرستانی باید 17 بهمن ماه جاری به ادارات آموزش و پرورش محل سکونت خود مراجعه و در صورت تاخیر دریافت برگ اعزام از سوی داوطلب، آموزش و پرورش هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

طبری خاطرنشان کرد: مشمولان داوطلب جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه جذب سرباز معلم به ادارات آموزش و پرورش محل سکونت خود مراجعه کنند.

