به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، تیم ملی فوتبال کشورمان در نخستین روز از رقابتهای گروه چهارم مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا سه شنبه شب با نتیجه 2 بر یک حریف عراقی خود را شکست داد تا با سه امتیاز در صدر جدول قرار بگیرد. پیروزی تیم ملی ایران برابر عراق بازتاب زیادی در رسانه های خارجی داشت که در این بین روزنامه های عربی حتی تیتر اول خود را به این پیروزی اختصاص داده بودند.

ویژه نامه "دوحه استادیوم" که هر روز به طور رایگان توزیع می شود با چاپ عکسی از صحنه شادی بازیکنان ایران پس از گل دوم که به عنوان عکس بزرگ صفحه اول خودنمایی می کرد در تیتر درشتی نوشت: "شاهزاده ها شیرها را رام کردند." شاهزاده های پارسی لقب تیم ملی فوتبال ایران در بازیهای جام ملت های آسیاست.

روزنامه گلف تایمز چاپ قطر هم بعد از پیروزی ایران برابر عراق با تاکید بر این تیتر که اشتباه دروازه بان عراق پیروزی را به ایران هدیه کرد، در مورد این بازی نوشت: در صحنه گل دوم ایران دروازه بان عراق مرتکب اشتباه شد تا ضربه ایستگاهی ایمان مبعلی به طور مستقیم وارد دروازه شود و پیروزی را به ایران هدیه کند.

این روزنامه در متن گزارش خود از این دیدار نوشته است: با وجود اینکه سرمای هوا ورزشگاه الریان را فرا گرفته بود اما درون ورزشگاه بازی گرمی در جریان بود که دیداری بسیار پرحادثه و جذاب بود.

روزناممه البیان چاپ امارات هم که عکس نخست خود را به دیدار امارات و کره شمالی اختصاص داده بود در مورد دیدار ایران و عراق نوشته است: ایران با استفاده از تساوی امارات و کره شمالی، عراق را شکست داد و در صدر جدول گروه چهارم قرار گرفت.

روزنامه الریاضیه عربستان هم در گزارشی به این بازی پرداخت و نوشت: پس از آنکه تیم های امارات و کره شمالی به تساوی رضایت دادند، ایران با پیروزی برابر عراق گام بزرگی برداشت. عراق که در دوره قبل قهرمان شده است دفاع از عنوان قهرمانی اش را با شکست آغاز کرد.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و عراق در مرحله مقدماتی پانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا سه شنبه شب در ورزشگاه الریان دوحه با پیروزی 2 بر یک تیم ملی کشورمان به پایان رسید.