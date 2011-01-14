شرایط ارومیه برای برگزاری والیبال مردان آسیا بهتر از تهران است

علی ملااحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به تایید مقامات کنفدراسیون والیبال آسیا برای برگزاری مسابقات AVC کاپ آسیا در ارومیه اشاره کرد و اظهارداشت: مصمم هستیم در صورت تایید، میزبانی رقابت‏های مردان آسیا را بر عهده بگیریم. حتی این موضوع از سوی استاندار آذربایجان غربی هم به شدت پیگیری می‎شود، چراکه علاقمندان به میزبانی ارومیه فقط ورزشی نیستند.

وی به سالن‎هایی که در ارومیه قابلیت برگزاری رقابت‎های والیبال قهرمانی مردان آسیا را دارند اشاره کرد و یادآور شد: سالن 6 هزار نفری غدیر و 3 هزارنفری شهید آهن دوست قابلیت برگزاری این مسابقات را دارند. ضمن اینکه بر اساس بازدیدهای انجام شده سالن‎های در نظر گرفته شده برای تمرین هم شرایط مناسب را دارند.

مدیرکل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی تنها مشکل موجود برای میزبانی ارومیه در رقابت‎های قهرمانی آسیا را مربوط به هتل محل اقامت شرکت کنندگان دانست و تصریح کرد: اگر تعداد کل تیم‎های شرکت کننده زیر 14 تیم باشد مشکلی بابت میزبانی نخواهیم داشت و به تنهایی از پس آن بر می‎آئیم، در غیر این صورت میزبانی را به صورت مشترک با یک شهر دیگر انجام می‌دهیم.

وی به اعلام آمادگی تبریز برای میزبانی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تبریز در همسایگی ارومیه قرار دارد. امکانات این شهر هم مورد بازبینی قرار گرفته و فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته است.

* البته بنا به نظر دبیر فدراسیون والیبال، تبریز برای میزبانی نیازمند تغییراتی است که مسلما هزینه‎هایی هم در بردارد. معلوم نیست میزان هزینه‌ها چقدر شود اما در صورتیکه مسئولان استان آذربایجان شرقی در تامین بودجه دچار مشکل شوند حاضر به همکاری با آنها هستید؟

ملااحمدی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: فکر نمی‎کنم این کار وظیفه ما باشد. مگر ما برای تامین شرایط لازم برای میزبانی از کسی کمک گرفتیم. در مورد مسابقات AVC کاپ آسیا هم خودمان همه هزینه‎ها را متحمل شدیم. حتی بدون کمک از فدراسیون والیبال.

مدیر کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی تاکید کرد: وظیفه ما محدود به ارومیه است و آن را به طور کامل انجام خواهیم داد. شهر را از هر نظر برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‎کنیم حتی بهتر از AVC کاپ. حتی به لحاظ تماشاگر هم بهترین شرایط ایجاد خواهد شد. به هر حال اینجا تماشاگران زیادی دارد که حضورشان برای تیم ملی خوب است. درحالیکه در تهران تماشاگر به این اندازه نیست.

وی با تاکید بر اینکه شرایط ارومیه برای میزبانی بهتر از تهران است، اظهارداشت: حداکثر زمان تردد میان سالن تا هتل در ارومیه 15 دقیقه است در حالیکه در تهران این زمان حداقل 45 دقیقه خواهد بود. این موضوع به اندازه موضوع تماشاگر مهم است.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی تاکید کرد: در هر صورت ارومیه آماده میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا حتی به صورت مشترک است. ما در نظر داریم افتتاح یکی از سالن‌های خود را در زمان این مسابقات انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا طی روزهای 3 تا 11 مهرماه در ایران برگزار می‌شود.