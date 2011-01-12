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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۳۰

با حضور در دفتر لاریجانی؛

مردم تفرش خواستار الحاق این شهر به قم شدند

مردم تفرش خواستار الحاق این شهر به قم شدند

قم - خبرگزاری مهر: اعضای شورای اسلامی و معتمدین شهر تفرش با حضور در دفتر رئیس مجلس خواستار الحاق این شهر به استان قم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، تعدادی از اعضای شورای اسلامی و معتمدین و کسبه‌های شهر تفرش بعد از ظهر چهارشنبه در دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی در قم حاضر شدند و در دیداری که بدون حضور خبرنگاران برگزار شد از لاریجانی خواستند که موضوع الحاق تفرش به استان قم را پیگیری کند.

عبدالله زینلی رئیس شورای اسلامی شهر تفرش در حاشیه این دیدار در گفتگو با خبرنگار مهر در قم درباره نتیجه این دیدار اظهار داشت: ما خواسته‌های مردم تفرش را به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم و دکتر لاریجانی هم به ما گفتند که این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

چندی پیش اعضای شورای اسلامی شهرهای تفرش و قم جلسه‌ای برگزار کردند که خروجی آن منجر به تنظیم نامه‌ای برای ارسال به رئیس جمهوری برای الحاق شهرستان تفرش به استان قم شد.

اعضای شورای اسلامی این دو شهر در این نامه با اشاره به اشتراکات فرهنگی و اجتماعی بین استان قم و شهرستان تفرش، این الحاق را موجب افزایش سطح بهره‌وری از ظرفیت‌های این دو منطقه دانستند.

همچنین مردم ساوه و دلیجان نیز به لحاظ اشتراکات فرهنگی و اجتماعی و مزیت‌های جغرافیایی و... خواستار الحاق این دو شهر به استان قم هستند.
 

کد مطلب 1231064

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