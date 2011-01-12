زمان دیدار استقلال و شهرداری یاسوج اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام سازمان لیگ برتر دیدار تیمهای فوتبال استقلال و شهرداری یاسوج در چارچوب مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور روز دوشنبه یازدهم بهمنماه برگزار میشود.
در دیگر دیدار مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور تیمهای فوتبال پرسپولیس و سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی به مصاف همدیگر میروند که زمان این دیدار هنوز اعلام نشده است.
برنده دیدار استقلال و شهرداری یاسوج در مرحله نیمه نهایی به مصاف ملوان بندرانزلی میرود و تیم پیروز مسابقه پرسپولیس و سپاهان اصفهان در این مرحله به دیدار فولاد خوزستان خواهد رفت.
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