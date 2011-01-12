ارائه پیشنهاد جابجایی محل عوارضی اتوبان قم - کاشان

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ غلامزاده روز چهارشنبه در جلسه کمیسیون ایمنی راه ‌ها که روز چهارشنبه به با شرکت مدیران دستگاههای اجرایی قم برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به نزدیکی زمان بهره‌برداری از جاده قم - گرمسار و نحوه اتصال آن در کوتاه مدت به شهر قم و محورهای کمربندی استان اظهار داشت: برای بهره برداری از این جاده، تصمیم مسئولان عالی استان در مقطع کنونی، استفاده از اتوبان قم - کاشان به صورت موقت تا زمان احداث مسیر غیر همسطح است.



وی افزود: خودروهایی که قصد استفاده از محور گرمسار را دارند باید از ابتدای اتوبان قم به سمت کاشان وارد شده و پس از طی مسافت ۶ کیلومتری با استفاده از لوپهای ایجاد شده وارد جاده قم - گرمسار شوند.



رئیس کمیسیون ایمنی راه‌ها در ادامه افزود: برای سهولت تردد خودرو‌ها، روان سازی ترافیک شهری و اتصال جاده گرمسار به شهر قم با تصمیم این کمیسیون مقرر گردید پیشنهاد جابجایی محل عوارضی اتوبان قم - کاشان به وزارت راه و ترابری داده شود تا با اخذ مجوز این جابجایی صورت گیرد.



غلامزاده از ایمن سازی محور قم - سلفچگان قبل از آغاز سفرهای نوروزی خبر داد و گفت: ۱۱ نقطه در محور قم - سلفچگان برای ایجاد دور برگردان‌های ایمن و استاندارد مکان یابی شده است.



وی افزود: شش دور برگردان در لاین غربی و پنج دور برگردان در لاین شرقی با نصب علائم و افزایش پهنای باند تردد ایمن سازی خواهد شد.



وی از مسئولان ذیربط خواست با اصلاح نقاط پر تردد و حادثه خیز شرایط سفری ایمن و آسوده را برای مردم فراهم نمایند و پلیس راه استان نیز با کنترل و نظارت بیشتر جلوی وقوع تصادفات را بگیرد.