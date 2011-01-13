عبدالله زینلی در حاشیه دیدار اعضای شورای اسلامی و معتمدان تفرش با رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: مسئله الحاق شهرستان تفرش به استان قم یک مسئله شخصی نیست بلکه همه مردم این شهرستان با این اقدام راضی هستند.



وی با بیان اینکه 90 درصد امکانات تفرش از قم تغذیه می‌شود، تصریح کرد: در صورت تحقق مسئله الحاق تفرش به قم به لحاظ اشتراکات فرهنگی و اجتماعی بین استان قم و شهرستان تفرش، سطح بهره‌وری این دو منطقه به میزان فوق‌العاده‌ای ارتقا خواهد یافت.



رئیس شورای اسلامی شهر تفرش با اشاره به برخی مزیت‌های این الحاق اظهار داشت: بین مرکز شهر تفرش با مرکز شهر قم حدود 85 کیلومتر فاصله وجود دارد اما شهر تفرش تنها 8 کیلومتر با محدوده جغرافیایی استان قم فاصله دارد.



وی خاطرنشان کرد: ما فقط برای انجام کارهای اداری به اراک مراجعه می‌کنیم و با توجه به اینکه مردم تفرش از دیرباز مراودات خوبی با مردم قم داشته و دارند مزیت الحاق این شهر به استان قم به نفع هر دو منطقه است.



زینلی تاکید کرد: تفرش به عنوان شهر دانشگاهی از استعدادها و پتانسیل‌های فوق‌العاده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است، ضمن اینکه مراودات و علائق عدیده فرهنگی، اقتصادی و... بین مردم تفرش با استان قم وجود دارد.



وی همچنین از برگزاری 5 جلسه تعاملی بین اعضای شورای اسلامی شهرهای تفرش و قم خبر داد و تاکید کرد: در این جلسات راهکارهای افزایش تعامل و حل برخی مشکلات اندیشیده شده و همچنین برای تاکید بیشتر به الحاق تفرش به قم، نامه‌ای با امضای اعضای این دو شورا تنظیم و به رئیس جمهوری ارسال شده است.