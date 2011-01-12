وعده انتخاب سرمربی مازنی برای تیم ملی کشتی عملی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ثمربخش عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ساری افزود: سال گذشته رئیس فدراسیون کشتی در مجمع هیئت استان، به ما قول داد که حداقل در یک رده سنی، سرمربی را از بین مربیان مازندرانی انتخاب خواهد کرد.

وی افزود: متاسفانه نمی‌دانم چه اتفاقاتی رخ داد که اکنون آقای یزدانی خرم به این قول خود جامع عمل نپوشیده و بعد تصمیم گرفتند که سرمربیان تیم‌ها حتما در تهران ساکن باشند.

ثمربخش تاکید کرد: با این وجود، انتخاب محمد طلایی و علیرضا رضایی به عنوان سرمربیان تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان مورد تایید بوده و همه‌ گونه همکاری را با آنها خواهیم داشت.

وی در خصوص شائبه وجود اختلافات بین هیئت کشتی و اداره کل تربیت‌بدنی مازندران اضافه کرد: مشکلی نداریم و قرار است برای پرداخت بدهی‌های‌ خود پولی از اداره کل تربیت بدنی استان در اختیارمان قرار گیرد.

ثمربخش با اشاره به اینکه کشتی مازندران مشکل فنی ندارد و با مشکلات مالی مواجه است، خاطرنشان کرد: متاسفانه خود سازمان تربیت‌بدنی بودجه لازم را به ادارات کل نداده و با توجه به اینکه استان ما در همه رشته‌های ورزشی رشد کرده، نیاز به بودجه بیشتری دارد.

رئیس هیئت کشتی مازندران، در مورد مربیان این استان که مسئولیت کمیته‌های مختلف را به عهده دارند، ادامه داد: مربیان استان به صورت رایگان و با تمام وجودشان کار می‌کنند و توقعی هم ندارند.

ثمربخش یادآورشد: اگر تیم‌های باشگاهی از آنها استفاده نمی‌کنند هیئت نقشی در آن ندارد. تیم‌ها وقتی خودشان هزینه می‌کنند، مربیانشان را نیز خودشان انتخاب می‌کنند. فقط اگر از ما در این خصوص مشاوره بخواهند می‌توانیم مربیان مورد نظر، پرکار و فعال را به آنها معرفی کنیم.