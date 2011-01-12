یادبود نخستین سالمرگ قربانیان زلزله هائیتی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مردم هائیتی با تجمع در کلیسای اعظم شهر پورتوپرنس و دیگر شهرهای هائیتی یاد بیش از 220 هزار قربانی زلزله سال گذشته را گرامی می دارند.

بر این اساس مراسم مذکور با دقایقی سکوت برای قربانیان راس ساعت وقوع زلزله در 12 ژانویه سال 2010 آغاز می شود. این مراسم به همت سازمان ملل متحد و با همکاری شماری از سازمانهای بین المللی در هائیتی برگزار می شود.

به مناسبت نخستین سالگرد زلزله دلخراش هائیتی همچنین "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا خواستار تسریع روند کمک رسانی به زلزله زدگان این کشور شد. به گفته وی، با کمک رسانی بهتر به بازماندگان زلزله جان تعداد بیشتری از مردم هائیتی نجات خواهد یافت.

این در حالی است که شیوع بیماری وبا در بین ساکنان اردوگاههای زلزله زدگان در پورتوپرنس تا کنون منجر به مرگ هزاران نفر شده و جان صدها هزار نفر دیگر را به خطر انداخته است.

گفتنی است بر اساس آمارهای موجود بیش از 800 هزار نفر از ساکنان پایتخت هائیتی هم اکنون در شرایط بسیار دشواری به سر برده و با کمبود شدید آب سالم، غذا و دارو روبرو هستند.