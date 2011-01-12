تمایل 99 درصد مردم تفرش برای الحاق به قم

محمدباقر آئین افروز در حاشیه دیدار اعضای شورای اسلامی و معتمدین شهر تفرش با رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به اهمیت الحاق تفرش به قم اظهار داشت: بیش از 99 درصد مردم تفرش با مسئله الحاق این شهر به استان قم تمایل و اشتیاق دارند، به گونه‌ای که در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی مردم تفرش در پیشاپیش دسته‌های عزاداری پرچم‌هایی با موضوع ضرورت الحاق تفرش به استان قم در دست داشتند.



وی تاکید کرد: مسئله الحاق شهرستان تفرش به استان قم مسئله فردی و شخصی نیست و مسئولان در این زمینه باید برای خواسته‌های مردم اهمیت قائل شوند.



آئین افروز خاطرنشان کرد: در سفر اخیر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم طوماری با هشت هزار امضا در مورد الحاق تفرش به قم تهیه و به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است.



وی با اشاره به سفر اخیر هیئت دولت به استان مرکزی تصریح کرد: در این سفر ضرورت‌ها و مزیت‌های الحاق تفرش به قم برای مسئولان کشور مطرح شد و طوماری از تمایل مردم برای این الحاق را تهیه و به مسئولان دادیم تا این مسئله را با جدیت پیگیری کنند.



آئین افروز تاکید کرد: مسئله الحاق تفرش به قم برای ما بسیار حائز اهمیت است چراکه منجر به توسعه و رشد تفرش در ابعاد مختلف می‌شود.

