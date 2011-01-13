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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۳۲

یک سایت غربی بررسی کرد:

ناآرامی ها در خاورمیانه و شمال آفریقا/ مردم جهان عرب در خفقان زندگی می کنند

ناآرامی ها در خاورمیانه و شمال آفریقا/ مردم جهان عرب در خفقان زندگی می کنند

یک نشریه غربی با بیان اینکه آغاز سال نو میلادی در خاورمیانه و شمال آفریقا همراه با ناآرامی بود، در این باره نوشت : مردم کشورهای عربی در خفقان بالایی زندگی می کنند و بالاخره صبر آنها به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سایت الکترونیکی World Politics Review طی گزارشی به قلم " جیمز دورسی" نوشت : در سال نو میلادی یعنی سال 2011 ، خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد ناآرامی زیادی بوده است. می توان گفت که در سال جدید حرکات و تحولاتی مشاهده شد که همانند انقلابهای مخملی در شرق اروپا در گذشته بوده است، با این تفاوت که فاقد رهبری مناسب بوده و حرکات ناموزونی داشته است.

در تونس مردم علیه حکومت زین العابدین بن علی دست به تظاهرات زدند و انفجار کلیسایی در شهر اسکندریه مصر ، نمونه های بارز نارضایتی ها بوده است. درالجزایر ناآرامی های زیادی مشاهده شد و حتی در کویت نیز مردم علیه نیروهای پلیس دست به تظاهرات زدند. 

در تونس دانشجویی 26 ساله به دلیل نبود کار و سیستم دیکتاتوری خود را به آتش کشید و در عین حال جوانی 17 ساله درشهر سیدی بوزید تونس خودکشی کرد، مردم کشورهای عربی در خفقان بالایی زندگی می کنند و بالاخره صبر آنها به پایان رسیده است.

وی می افزاید : بسیاری از رهبران در خاورمیانه و کشورهای عربی، ایادی عوامل خارجی را مقصر می دانند ، برخی نیز رسانه های خبری چون شبکه الجزیره را سبب تحریک کردن مردم توصیف کرده اند. 

در پایان این گزارش آمده است: غرب و خصوصا" آمریکا باید از اوضاع کنونی به نحو احسن بهره برداری کنند . در ضمن دولت اوباما نیز باید به رهبران این کشورها گوشزد کند که آزادی فردی و اجتماعی حق مسلم مردم هر کشوری است. درحالی که دولت اوباما بعد از بیست روز به صورت علنی درباره حکومت زین العابدین بن علی صحبت کرد.  

کد مطلب 1231073

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