بذر اصلاح شده شلتوک برنج کشاورزان به موقع تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی عصر چهارشنبه در نشست تخصصی ستاد فنی تولید برنج کشور در ساری، از تأمین به موقع بذر اصلاح شده شلتوک برنج در سال زراعی جاری خبر داد.

وی با توجه به حساسیت موضوع تأمین بذور اصلاح شده شلتوک برنج، از تمامی مسئولان استانهای برنج خیز خواست تا نسبت به اجرای این مهم توجه ویژه ای داشته باشند.

مدیران زراعت سازمان های جهاد کشاورزی استان های مازندران و گلستان، معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران و مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان های مازندران و گلستان، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور در ادامه به ارائه نقطه نظرات خود در رابطه با پیشبرد امور مرتبط با تأمین به موقع بذر برنج و تجدیدنظر در استاندارهای بذر برنج پرداختند.

در پایان این نشست مقرر شد اعتبارات مورد نیاز برای خرید بذور اصلاح شده با پیمانکاران تولید بذر برای سقف های اعلام شده در بودجه های سالانه در نظر گرفته شود و کمبودها و مشکلات در زمینه انبارهای ذخیره سازی بذر، دستگاهها و ماشین آلات بوجاری و تجهیز آزمایشگاه فنی در زمینه تأئید و گواهی بذور اصلاح شده با همکاری دستگاههای اجرائی مرتبط رفع و حل شود و در استانداردهای تهیه بذور برنج با بررسی های مجدد تجدیدنظر شود.

