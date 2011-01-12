حمایت شیلات مازندران از سرمایه گذاری در پرورش ماهیان دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن حبیب نژاد به کاهش منابع و ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، پرورش ماهیان دریایی در سواحل دریا و اراضی مازاد صید گاه های ماهیان خاویاری اشاره کرد.

وی افزود: افزایش تولید آبزیان دریایی و گونه های مهم خاویاری که از اهمیت و ارزش غذایی و درآمد بالایی برخوردار است در دریای خزر پیگیری شود.

مدیرکل شیلات مازندران از آماده شدن 40 بسته سرمایه گذاری برای واگذاری به سرمایه گذاران در استان خبر داد.

وی تصریح کرد: مطالعات و پیش امکان سنجی آن توسط کارشناسان انجام شده است که براساس آن دراراضی مازاد صید گاههای ماهیان خاویاری لاریم، چپکرود، میرود، صید گاه چالوس و بندر شیلاتی امیر آباد زمینه مناسب پرورش و تولید ماهی دریایی فراهم است.

حبیب نژاد افزود: شیلات مازندران آمادگی دارد تا دراین زمینه با متقاضیان و سرمایه گذاران همکاری کنند.

مدیرکل شیلات مازندران یادآور شد: با اجرای طرح های فوق، علاوه براینکه بیش از 10 هزار تن به تولید آبزیان استان اضافه می شود ، آبزی پروری در مازندران توسعه و گسترش بیشتری می کند و برای بسیاری از افراد اشتغالزایی می شود.



