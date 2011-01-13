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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۰۳

جعفری خبر داد:

پردیس کشاورزی رتبه اول تولید مدارک علمی را کسب کرد

پردیس کشاورزی رتبه اول تولید مدارک علمی را کسب کرد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: این مرکز آموزشی رتبه اول تولید مدارک علمی را در بین دانشگاه های جهان اسلام در بین سالهای 2007 تا 2009 کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی جعفری در چهارمین جشنواره پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران افزود: 54 درصد کارهای پژوهشی در این مرکز آموزشی توسط دانشجویان کارشناسی، 31 درصد توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و 10 درصد نیز توسط دانشجویان دکترا صورت می گیرد.

وی در خصوص جایگاه این دانشکده در بین سایر مراکز آموزشی کشور بیان کرد: پردیس کشاورزی دانشگاه تهران از نظر پژوهشی، بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده که در دنیا این جایگاه به هشتصد و نود و نهمین رتبه ارتقا می یابد.

این مسئول در خصوص رتبه بندی از نظر شاخصه ها جایگاه پردیس کشاورزی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت:‌ در بین 290 دانشگاه کشور، دانشگاه تهران رتبه خوبی را به خود اختصاص داده است.

دانشگاه تهران رتبه 190 استانداردهای شانگهای را کسب کرد

جعفری ادامه داد: دانشگاه تهران توانسته رتبه 190 استانداردهای شانگهای را به خود اختصاص دهد و از نظر منطقه ای و ملی در ایران رتبه یک را کسب کند.

وی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه کشور در نظر گرفته شده که کشور باید به لحاظ علم و اقتصاد جایگاه اول را داشته باشد، خاطرنشان کرد:‌ باید رویکردها در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مورد بازنگری قرار گیرد تا این وعده ها بتواند تحقق یابد.

این مسئول اضافه کرد: باید بین دانشکده و جامعه تعامل برقرار شود تا بتوانیم به بهره وری های دوسویه برسیم و نتایج مطلوبی حاصل شود.

کد مطلب 1231080

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