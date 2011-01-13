پردیس کشاورزی رتبه اول تولید مدارک علمی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی جعفری در چهارمین جشنواره پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران افزود: 54 درصد کارهای پژوهشی در این مرکز آموزشی توسط دانشجویان کارشناسی، 31 درصد توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و 10 درصد نیز توسط دانشجویان دکترا صورت می گیرد.

وی در خصوص جایگاه این دانشکده در بین سایر مراکز آموزشی کشور بیان کرد: پردیس کشاورزی دانشگاه تهران از نظر پژوهشی، بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده که در دنیا این جایگاه به هشتصد و نود و نهمین رتبه ارتقا می یابد.

این مسئول در خصوص رتبه بندی از نظر شاخصه ها جایگاه پردیس کشاورزی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت:‌ در بین 290 دانشگاه کشور، دانشگاه تهران رتبه خوبی را به خود اختصاص داده است.

دانشگاه تهران رتبه 190 استانداردهای شانگهای را کسب کرد

جعفری ادامه داد: دانشگاه تهران توانسته رتبه 190 استانداردهای شانگهای را به خود اختصاص دهد و از نظر منطقه ای و ملی در ایران رتبه یک را کسب کند.

وی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه کشور در نظر گرفته شده که کشور باید به لحاظ علم و اقتصاد جایگاه اول را داشته باشد، خاطرنشان کرد:‌ باید رویکردها در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مورد بازنگری قرار گیرد تا این وعده ها بتواند تحقق یابد.

این مسئول اضافه کرد: باید بین دانشکده و جامعه تعامل برقرار شود تا بتوانیم به بهره وری های دوسویه برسیم و نتایج مطلوبی حاصل شود.