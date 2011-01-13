واحد موسیقی صداوسیمای مرکز قزوین لوح برتر دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در مراسم بررسی و تجلیل از آثار موسیقی و سرود مراکر صداوسیما که عصر چهارشنبه در واحد موسیقی سازمان صدواسیما برگزار شد آثار ارائه شده توسط مرکز قزوین رتبه نخست را از آن خود کرد.
رئیس مرکز موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما در مراسم تجلیل گفت: استان قزوین الگویی موفق در زمینه شعر و موسیقی برای سایر استانها است.
تقیپور ضمن تقدیر از فعالیتهای انجام شده در مرکز قزوین گفت: صدا و سیمای مرکز قزوین و به تبع آن واحد موسیقی و سرود این مرکز با وجود نوپا بودن توانسته است با ارائه آثار ارزشمند در این بخش با استانهای قدیمی سازمان رقابت کند.
وی استفاده از نیروهای بومی و معرفی هنرمندان مختلف در زمینه موسیقی را از ویژگیهای مرکز قزوین دانست و تصریح کرد: سایر مراکز نیز باید این مرکز را به عنوان الگویی موفق برای خود قرار دهند و در این راستا قدم بردارند.
حجت اسلام محمدیان مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین نیز در این مراسم از قزوین به عنوان استانی با پیشینه فرهنگی و تاریخی غنی یاد کرد و گفت: با وجود کمبودهای متعدد به ویژه در زمینه نیروی انسانی قصد داریم با استفاده از توانمندیهای موجود و الگوبرداری از تاریخ کهن این مرز و بوم آثار فاخری در تمام زمینهها از جمله موسیقی تولید و به مخاطبان ارائه کنیم.
موسوی زاده قائم مقام معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما هم تولید موسیقی فاخر با رویکرد بومی و محلی را مورد تأکید رئیس سازمان صدا و سیما دانست و خاطرنشان کرد: شناسایی، تربیت و شکوفایی استعدادهای بومی از وظایف ذاتی شبکههای استانی است و این موضوع در واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز قزوین به خوبی اجرایی شده است.
مسئول واحد موسیقی و سرود صدا و سیمای مرکز قزوین نیز با اشاره به اینکه در ارزیابیهای مرکز موسیقی سازمان 9 قطعه موسیقی فاخر از این مرکز رتبه عالی کسب کرده است گفت: طی دو سال گذشته تمام آثار ارائه شده از سوی مرکز قزوین مورد تأئید مرکز موسیقی و سرود سازمان قرار گرفته است.
اصغرزاده افزود: تعهد امسال واحد موسیقی و سرود مرکز قزوین ارائه هشت اثر بود که تاکنون دو برابر آن یعنی 16 اثر تولید و ارائه شده و تا پایان سال پیشبینی میشود این تعداد به بیش از 20 اثر افزایش یابد.
در ادامه این مراسم قطعهای از موسیقی قزوین پخش و اعضای شورای موسیقی و شعر سازمان ضمن ارائه نظرات کارشناسی به بیان ویژگیهای آثار برتر مرکز قزوین پرداختند.
در پایان با اهدا لوح تقدیر، از مرکز قزوین و گروه موسیقی و سرود این مرکز تجلیل شد.
