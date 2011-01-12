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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۲۵

ورودی پرونده های دادگستری کرمان 15 درصد افزایش یافت

ورودی پرونده های دادگستری کرمان 15 درصد افزایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری کرمان از افزایش 15 درصدی پرونده های ورودی به دادگاههای کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام علی توکلی عصر چهارنشبه در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان مجلس استان کرمان اظهارداشت: پرونده های ورودی به دادگستری کرمان در سال جاری 15 درصد نسبت به دوره مشابه افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در 9 ماهه اخیر تعداد 145 هزار و 900 پرونده در موضوعات مختلف به دادگستری وارد شده که این امر حاکی از حجم عظیم کار و شلوغی این مجموعه است.

وی سرقتهای مستوجب تعزیر را در پرونده های کیفری رتبه اولین جرائم استان اعلام کرد و اظهار داشت: ایراد ضرب و جرح عمدی بیشتر پرونده های وارده به محاکم استان را بعد از سرقت به خود اختصاص داده است.
 
توکلی خاطر نشان کرد: در صورت تجمیع جرائم مرتبط ، آمار پرونده ای این دسته از جرائم، در رتبه اول قرار خواهد گرفت اما جرمهای مرتبط با مواد مخدر به تفکیک اعتیاد حمل و فروش و نگهداری بررسی می شوند رتبه نخست در استان ندارند.
 
وی بیان داشت: در پرونده های حقوقی در خواست طلاق توافقی و مطالبه مهریه رتبه های اول و دوم پرونده های ورودی به محاکم را در استان دارا هستند و این امر حکایت از گسستهای اجتماعی و متزلزل شدن شیرازه خانواده دارد.
 
این مقام قضایی افزود: بدون شک چنانچه خانواده به سامان باشد و پدر و مادر هر یک نقش خود را به درستی ایفا نمایند نرخ رشد جرمهای کیفری مثل سرقت و ضرب وجرح نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
 
وی با اشاره به از فعالیت کمیته حمایت از سرمایه گذاری در قوه قضائیه گفت: این کمیته از سال 87  در استان نیز تشکیل شده و شروع به کار دوباره کارخانه قند بردسیر پس از 10 سال اختلاف و مشکلات مختلف، محصول تلاش این کمیته در استان محسوب می شود.
 
کد مطلب 1231082

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