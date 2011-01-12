به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، خیرالله عزیزی عصر چهارشنبه در نخستین جلسه ستاد دهه فجر اردبیل مساجد را از عمده ترین اماکن تجمع مردم عنوان کرد و اظهار داشت: تکریم مساجد به عنوان محل شکل گیری تظاهرات و اعتراضات مردمی علیه طاغوت ضروری است.

وی با بیان اینکه مساجد یکی از ابزارهای اصلی و مهم روحانیت برای ارتباط با اقشار مختلف جامعه است، اضافه کرد: امسال با توجه به تقارن ایام دهه مبارک فجر با دهه پایانی ماه صفر، رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن المجتبی (ع) و امام رضا (ع) باید از هزار و 800 مسجد استان در این راستا بهره گیری کرد.

مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی استان تقویت روحیه امید و خودباوری و اعتماد عمومی، تبیین جایگاه امامت و ولایت، تبین آرمانهای ارزشی، معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی، تجدید عهد نیروهای انقلاب و... را از مهمترین برنامه های اجرایی در طول دهه فجر توسط ائمه جماعات مساجد عنوان کرد.

وی افزود: همچنین هوشیاری در مقابل هجمه های فرهنگی تبلیغی و جنگ نرم دشمنان، توجیه مردم نسبت به منافع آتی و بلند مدت طرح هدفمند کردن یارانه ها، تبیین ارزشهای دینی و فرهنگی انقلاب، دستاوردهای انقلاب و... از دیگر برنامه های این ایام خواهد بود.

عزیزی بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای تشکلهای دینی در اجرای بهینه این مراسم تاکید کرد و گردهمایی انجمنهای اسلامی، برگزاری 300 گفتمانهای دینی پیرامون انقلاب در مدارس و مراسم تجلیل از خانواده های روحانیونی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش شایسته ای داشتند، را از دیگر برنامه های دهه فجر برشمرد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی احیا مجدد ارزشهای الهی در جامعه بود، خاطر نشان کرد: رهبری هوشمندانه امام راحل، اعتماد و اعتقاد خاص مردم به ولایت و پیوند دینی و تاریخی ملت با روحانیت مهمترین علل پیروزی و تسریع آن بود.