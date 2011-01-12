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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۵۱

انگلیس تحویل آسانگ به سوئد را بررسی می کند

انگلیس تحویل آسانگ به سوئد را بررسی می کند

دستگاه قضایی انگلیس اوایل فوریه درباره تحویل موسس ویکی لیکس به سوئد تصمیم گیری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاهی در لندن تاریخ بررسی موضوع تحویل "جولیان آسانگ" به دستگاه قضایی سوئد را در روزهای هفتم و هشتم فوریه بررسی می کند.

آسانگ در صورت انتقال به سوئد به جرم سوء استفاده جنسی از دو زن سوئدی مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. وی روز گذشته نیز برای توضیح درباره اتهاماتش به دادگاهی در منطقه وواویچ در جنوب شرق لندن فراخوانده شد.
 
بر اساس متنی که از سخنان آسانگ در جلسه 10 دقیقه ای این دادگاه منتشر شده؛ وی از حملات شدید مقامهای آمریکایی علیه شخص خود انتقاد و این اقدامات را محکوم کرده است.
 
این در حالی است که گزارشها از احتمال تحویل آسانگ به آمریکا توسط دولت سوئد حکایت دارد. مسئله ای که به شدت نگرانی آسانگ و وکلای وی را برانگیخته است.
 
ویکی لیکس طی ماههای اخیر دهها هزار سند محرمانه جنگ افغانستان و عراق را منتشر کرده که این امر خشم مقامهای آمریکایی را در پی داشته و منجر به موضع گیری تند آنها در برابر موسس این سایت شده است.
کد مطلب 1231085

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