به گزارش خبرگزاری مهر،معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز چهارشنبه در پکن در دیدار با "جانگ جی جون" قائم مقام و "ووخیلون" معاون امور بین‌الملل وزارت خارجه چین درباره مسایل دوجانبه، موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد.

علی باقری در این دیدارها با اشاره به روند گفتگوها با 1+5 و توافق نشست ژنو 3 درباره دستور کار دور بعدی گفتگوها در استانبول مبنی بر گفتگو برای همکاری برای یافتن نقاط مشترک، تاکید کرد: شکل‌گیری گفتگو برای همکاری مستلزم کنار گذاشتن راهبرد ناکام و پرهزینه دو مسیره فشار – گفتگو از سوی برخی قدرت‌ها است.

باقری با تاکید بر نقش و جایگاه چین در مناسبات بین‌المللی تصریح کرد: حرکت در مسیر تحقق توافقات ژنو 3 و گفتگو بر اساس منطق و دوری از فشار و نیز تعامل برای همکاری، زمینه‌ساز شکل‌گیری گفتگوهای سازنده خواهد بود.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی محاسبات غلط غربی‌ها نسبت به ظرفیت‌ها، رویکردها و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران را منشاء ناکامی‌های راهبردی برخی قدرت‌ها برشمرد و تصریح کرد: نشست استانبول شرایط مناسبی است تا این کشورها با اجتناب از سیاست‌ها، اقدامات و روش‌های غلط گذشته از فرصت این نشست برای رهایی از بن‌بست خود ساخته بهره‌گیری کنند.

جانگ جی جون قائم مقام وزیر امور خارجه چین نیز در این دیدار تصریح کرد: کشور چین همواره برای نقش و تاثیر سازنده ایران اهمیت قائل بوده است و توسعه روابط چین با ایران یک تصمیم مهم راهبردی و پایدار است.

"وو خیلون" معاون وزیر امور خارجه چین در امور سازمان‌های بین‌المللی و خلع سلاح نیز با اشاره به حق جمهوری اسلامی ایران در انجام فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای تصریح کرد: اکنون همه به حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای اذعان دارند.

وی تاکید کرد که باید در این مذاکرات بر اساس دستاوردهای مذاکرات ژنو 3 و بر مبنای همکاری و زمینه‌های مشترک روند گفتگو حفظ شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم همه طرف‌ها با حسن نیت و رویکرد تعامل محور وارد مذاکرات شوند.